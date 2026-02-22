In het interview voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Telstar heeft Robin van Persie zich zichtbaar geërgerd aan ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. De oefenmeester stoorde zich meermaals aan bepaalde aannames van de journalist, waardoor hij enkele keren enorm pissig reageerde.

Tegen Telstar start Van Persie met linksback Jordan Bos op linksbuiten. De Australiër krijgt daarmee de voorkeur boven onder meer Gonçalo Borges, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra, wat voor verbazing zorgt bij Bischop. De verslaggever van ESPN vraagt zich af of de keuze gebaseerd is op het feit dat Van Persie niet tevreden is over het drietal.

Van Persie: 'Ik heb een tip voor jou'

“Dat is altijd hoe jij dat belicht”, reageert de trainer van Feyenoord geïrriteerd. “Ik bekijk dat zelf niet zo. Als ik naar deze wedstrijd kijk, vind ik dat de eigenschappen van Bos goed passen bij deze wedstrijd. Vooral zonder bal en in de laatste lijn aanvallen. Daar heb ik een heel goed gevoel bij”, vervolgt Van Persie.

“Dan is mijn tip richting jou om het ook eens te bekijken vanuit ‘waarom ik een keuze wél maak’ in plaats van ‘waarom ik een keuze niet maak’”, vervolgt de oefenmeester pissig. Bischop wijst Van Persie op de uitspraken van Casper Tengstedt, die aangaf verbaasd te zijn over het feit dat niet hij, maar middenvelder Jakub Moder in de spits mocht aantreden tegen FC Utrecht. “Vandaag kies ik voor Bos”, reageert Van Persie.

Ook op de volgende vraag van Bischop antwoordt Van Persie kort. Bischop: “Heb je overwogen om met Tengstedt in de spits te starten, omdat hij vorige week de winnende maakte?” Van Persie: “Nee.”