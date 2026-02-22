Live voetbal 4

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

Robin van Persie bij ESPN
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 februari 2026, 19:47   Bijgewerkt: 19:55

In het interview voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Telstar heeft Robin van Persie zich zichtbaar geërgerd aan ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. De oefenmeester stoorde zich meermaals aan bepaalde aannames van de journalist, waardoor hij enkele keren enorm pissig reageerde.

Tegen Telstar start Van Persie met linksback Jordan Bos op linksbuiten. De Australiër krijgt daarmee de voorkeur boven onder meer Gonçalo Borges, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra, wat voor verbazing zorgt bij Bischop. De verslaggever van ESPN vraagt zich af of de keuze gebaseerd is op het feit dat Van Persie niet tevreden is over het drietal.

Van Persie: 'Ik heb een tip voor jou'

Artikel gaat verder onder video

“Dat is altijd hoe jij dat belicht”, reageert de trainer van Feyenoord geïrriteerd. “Ik bekijk dat zelf niet zo. Als ik naar deze wedstrijd kijk, vind ik dat de eigenschappen van Bos goed passen bij deze wedstrijd. Vooral zonder bal en in de laatste lijn aanvallen. Daar heb ik een heel goed gevoel bij”, vervolgt Van Persie.

“Dan is mijn tip richting jou om het ook eens te bekijken vanuit ‘waarom ik een keuze wél maak’ in plaats van ‘waarom ik een keuze niet maak’”, vervolgt de oefenmeester pissig. Bischop wijst Van Persie op de uitspraken van Casper Tengstedt, die aangaf verbaasd te zijn over het feit dat niet hij, maar middenvelder Jakub Moder in de spits mocht aantreden tegen FC Utrecht. “Vandaag kies ik voor Bos”, reageert Van Persie.

Ook op de volgende vraag van Bischop antwoordt Van Persie kort. Bischop: “Heb je overwogen om met Tengstedt in de spits te starten, omdat hij vorige week de winnende maakte?” Van Persie: “Nee.”

PPMS
799 Reacties
1.245 Dagen lid
36 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Persie kan niet tegen kritische vragen. Het zou hem sieren om die rare houding achterwege te laten.

Positievo
336 Reacties
62 Dagen lid
442 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt ook wel een journalist die zijn eigen verhaal meer gelooft dan het verhaal van alle betrokken, maar probeer normaal te reageren.

21
762 Reacties
108 Dagen lid
1.790 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En uiteindelijk heeft Robin van Persie gelijk.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

