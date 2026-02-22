was zondagmiddag de grote uitblinker in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo (4-0). De middenvelder van de Deventer club speelde uitstekend, scoorde en gaf een assist, maar geeft in gesprek met FCUpdate toe dat er bij beide momenten ook wel erg veel geluk bij kwam kijken.

Meulensteen profiteerde in De Adelaarshorst optimaal van slordigheden in de defensie van Heracles Almelo, en met name van een ongelukkig optreden van Remko Pasveer. De ervaren doelman kwam in de 52ste minuut van de wedstrijd onnodig uit bij een vrije trap van Go Ahead Eagles, wat voor onrust zorgde bij de verdedigers van de Heraclieden. De bal viel vervolgens voor de voeten van Meulensteen, die voor een leeg doel zijn vijfde treffer van het seizoen maakte.

"Het was de makkelijkste goal uit mijn leven", zegt Meulensteen na afloop van de wedstrijd tegenover FCUpdate. "De bal viel zomaar voor mijn neus en ik hoefde hem alleen maar te raken. Ik kon hem niet missen, maar je moet er wel staan", lacht de controleur.

De 2-0 van Meulensteen was precies wat Go Ahead Eagles op dat moment nodig had. De ploeg van Melvin Boel was dominant, maar had moeite dat overwicht om te zetten in doelpunten. "In de rust wisten we dat er nog een stapje bij moest. We wilden doordrukken voor die tweede goal, omdat we wisten hoe belangrijk die zou zijn. Het is heel fijn dat die goal zo snel, en ook nog eens op een gelukkige manier, viel."

Energie verdween bij Heracles

"Na die goal ging de energie er bij Heracles helemaal uit, terwijl wij er juist meer van kregen", zag Meulensteen. Kort daarna zette hij Mathis Suray alleen voor de doelman. De Belg maakte er 3-0 van, waarbij Pasveer opnieuw niet vrijuit ging. De fraaie assist van Meulensteen was echter onbewust.

Onbewuste assist

De fraaie assist van Meulensteen was echter onbewust: "Ik wilde de bal eigenlijk wegwerken. Die belandt vervolgens precies voor de voeten van Suray en ineens staat hij alleen voor de keeper. Dat was fantastisch, alles viel gewoon even goed. Toen was de wedstrijd echt gespeeld."

Uiteindelijk was het Jakob Breum die tot slot nog de 4-0 op het scorebord zette. Dat zorgde voor opluchting in Deventer, want Go Ahead Eagles doet hierdoor uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg neemt verder afstand van hekkensluiter Heracles Almelo, dat geen moment aanspraak maakte op een resultaat. Go Ahead Eagles klimt naar de dertiende plek en wacht volgende week een uitduel tegen Excelsior.