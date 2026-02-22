Live voetbal 6

Horrormiddag Remko Pasveer draagt bij aan langverwachte zege Go Ahead

Remko Pasveer
Foto: © Imago
22 februari 2026, 16:25

Go Ahead Eagles heeft voor het eerst sinds 9 november weer een wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. De reeks van elf wedstrijden zonder overwinning kwam ten einde tegen Heracles Almelo: 4-0. Bij twee van de doelpunten oogde keeper Remko Pasveer, deze winter overgekomen van Ajax, erg ongelukkig.

De eerste blunder van Pasveer was in de 52ste minuut. Jakob Breum de bal van aanzienlijke afstand het zestienmetergebied in met een vrije trap. Pasveer kwam zijn doel uit, maar kon niet bij de bal komen. Ondertussen was een groep van drie (!) Heracles-verdedigers gegroepeerd rond de bal, zonder een speler van Go Ahead in de buurt.

De komst van Pasveer droeg bij aan de (onnodige) panieksituatie. Meerdere verdedigers gingen naar de bal en via een van hen belandde die prompt voor de voeten van Melle Meulensteen. In een leeg doel was het voor hem een koud kunstje om te scoren. Daarmee zorgde hij voor de 2-0; in de eerste helft was Go Ahead al op voorsprong gekomen.

De ploeg uit Deventer liet al vroeg zien te willen winnen. Met veel diepgang via de flanken en een hoge intensiteit in de omschakeling maakte Go Ahead het Heracles lastig. Het overwicht resulteerde al vroeg in een enorme kans voor Mathis Suray, die na voorbereidend werk van de sterk spelende Richonell Margaret de lat trof. De openingstreffer viel halverwege de eerste helft: Margaret vond Søren Tengstedt, die via een tegenstander doeltreffend uithaalde voor 1-0. Heracles had moeite om onder de druk uit te voetballen en werd vooral afgetroefd in de duels, met Julius Dirksen die zijn directe tegenstander meermaals de baas was.

Toch lieten de bezoekers zich vlak voor rust voorzichtig zien. Lequincio Zeefuik kreeg een goede kopkans, maar stuitte op een alerte Jari De Busser. Na rust volgden direct wat speldenprikken over en weer, voordat Meulensteen de 2-0 maakte. Na ruim een uur volgde de 3-0 en opnieuw oogde Pasveer niet goed. Hij kwam mijlenver zijn doel uit toen Suray alleen op hem afstormde. De doelman was niet op tijd bij de bal en werd gepasseerd door Suray, die in een leeg doel afrondde. Niet veel later schoot Breum overtuigend de 4-0 in de linkerhoek en tekende hij voor de eindstand.

Pasveer was een goede keeper is nu op ze retour

Go Ahead - Heracles

Go Ahead Eagles
4 - 0
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 42 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
24
-13
24
15
Go Ahead
23
-6
23
16
NAC
24
-11
22
17
Telstar
23
-12
18
18
Heracles
23
-27
17

Complete Stand

