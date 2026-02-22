FC Utrecht en PEC Zwolle hebben zondagmiddag gelijkgespeeld in De Galgenwaard. Via Ángel Alarcón kwam de thuisploeg al snel op voorsprong, maar Thijs Oosting bracht beide ploegen tien minuten voor tijd weer op gelijke hoogte. Opvallend was de invalbeurt van , mede door de uitspraken van Frans van Seumeren zondagochtend.

Met overwinningen op NEC Nijmegen (1-3) en FC Groningen (1-2) klom FC Utrecht afgelopen week uit het sportieve dal. PEC deed het tegenovergestelde: het verloor van FC Volendam (1-2) en sc Heerenveen (4-2) en zakte verder weg op de ranglijst. Door de overwinning van NAC Breda op zaterdagavond is de degradatiestreep niet eens meer zo ver weg voor de Zwollenaren.

FC Utrecht begon sterk aan het duel en kreeg via Artem Stepanov de eerste kans van de wedstrijd. De ‘Erling Haaland’ van Utrecht schoot een voorzet vanaf rechts maar nét naast. Niet veel later was het wél raak voor de ploeg van Ron Jans: nieuwkomer Ángel Alarcón bewees opnieuw zijn waarde sinds zijn komst naar Utrecht en bleef ijskoud oog in oog met Tom de Graaff, op aangeven van Dani de Wit. Diezelfde De Wit kon de score met een volley niet verdubbelen.

PEC kruipt uit zijn schulp

Pas na een uur leek PEC Zwolle wakker te worden, toen Thijs Oosting het van afstand probeerde. Naarmate de tweede helft vorderde, drong de ploeg van Henry van der Vegt steeds meer aan, waardoor de gelijkmaker in de 79ste minuut niet uit de lucht kwam vallen. Oosting kopte van dichtbij raak na een goede voorzet van Ajax-huurling Jan Faberski.

Opvallende uitspraken Frans van Seumeren

Al vroeg in de tweede helft leek Sébastien Haller zich op te maken voor een invalbeurt. De Franse spits, die zijn rentree maakte in de wedstrijdselectie, werd de dug-out uitgestuurd voor een warming-up. Dat was opvallend, gezien de uitspraken die Frans van Seumeren zondagochtend deed in Goedemorgen Eredivisie.

“Hij gaat denk ik niet spelen vandaag, maar of hij überhaupt nog gaat spelen is ook nog de vraag. Ik weet niet hoe Ron (Jans, red.) erin staat, maar tot op heden is het er niet uitgekomen wat we hadden verwacht. Voor hem is het sneu, maar het is ook voor ons sneu. Wij hebben een gok genomen, en het is verkeerd uitgepakt”, sprak Van Seumeren in het ochtendprogramma van ESPN.

Die uitspraken bleken niet juist. Jans bracht de boomlange spits in de eerste minuut van de blessuretijd binnen de lijnen. Ook met Haller in de gelederen slaagde Utrecht er niet in de winnende treffer te forceren. Het bleef bij 1-1 in De Galgenwaard. PEC eindigde het duel met tien man, nadat Faberski van het veld werd gestuurd na een spijkerharde overtreding op De Wit.