Samir Lasgir beëindigt zijn profcarrière aan het einde van het seizoen, zo maakt zijn club PEC Zwolle donderdagmiddag bekend. De 22-jarige aanvaller kampte de afgelopen jaren veelvuldig met knieproblemen, waardoor hij met pijn in het hart heeft moeten besluiten niet verder te gaan.

Lagsir speelde in de jeugd van Ajax en PEC en debuteerde namens laatstgenoemde club in oktober 2020 in het betaald voetbal, als invaller in een met 5-1 verloren Eredivisiewedstrijd bij FC Twente. Later dat seizoen maakte hij uit bij PSV (4-2 verlies) zijn eerste doelpunt als prof. Daarna werd zijn ontwikkeling geremd door een eerste zware knieblessure, die hem vanaf begin 2022 tot mei 2025 (!) van het veld hield. Daarna bleven speelminuten schaars; dit seizoen kwam Lagsir tot twee invalbeurten in de competitie en eentje in het bekertoernooi.

'Niet verantwoord het uiterste van mijn lichaam te blijven vragen'

Omdat volledig herstel van zijn knieblessure er niet in zit, heeft Lagsir nu besloten zijn loopbaan te beëindigen. "Het doet me allereerst veel verdriet dat ik deze beslissing heb moeten nemen", zegt de aanvaller in een eerste reactie. "Na intensief overleg met mijn medische team en mensen die dichtbij mij staan, heb ik besloten dat het niet goed is om verdere risico’s te nemen met mijn knie. Iedere topsporter vraagt het uiterste van zijn of haar lichaam en dat geldt voor mij ook. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik me echt moet afvragen of het verantwoord is om het uiterste van mijn lichaam te blijven vragen. Het antwoord op die vraag is helaas ‘nee’", aldus Lagsir, die desondanks met trots terug zegt te kijken op zijn korte profloopbaan.

'Ongekend hoeveel tegenslagen hij heeft gehad'

"We hebben ontzettend veel respect voor Samir", reageert technisch directeur Gerry Hamstra van PEC op het besluit van Lagsir. "Jarenlang heeft hij alles opzij gezet om profvoetballer te worden en dat is hem hoe dan ook gelukt. Het is ongekend hoeveel tegenslagen Samir heeft gehad, maar telkens weer was hij vastberaden om sterker terug te komen. Dat positivisme kunnen we alleen maar bewonderen en is een voorbeeld voor iedere voetballer die in zijn carrière met tegenslagen te maken krijgt. We respecteren uiteraard zijn keuze om na dit seizoen te stoppen als profvoetballer en zullen hem daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Voor Samir zal de deur bij PEC Zwolle altijd open blijven staan, want naast een goede voetballer is Samir ook gewoon een heel fijn mens", besluit Hamstra.