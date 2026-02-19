Bij zijn eerste doelpunt vond pas de passie voor het voetbal, zo laat hij weten in gesprek met het Feyenoord Magazine. De spits vond voetbal eerst eigenlijk niet zo interessant, totdat hij voldoening haalde uit de blijdschap bij anderen na zijn doelpunt.

Ueda schoot de ballen er in de eerste seizoenshelft vanuit alle hoeken en standen in voor Feyenoord, waardoor hij momenteel met achttien doelpunten topscorer van de Eredivisie is. Sinds zijn vier treffers tegen PEC Zwolle (6-1) op 6 december staat de Japanner echter droog. Het maken van doelpunten doet hem heel goed, zo laat hij weten in gesprek met de clubkanalen.

Als klein jongetje keek hij regelmatig naar Champions League-wedstrijden, ‘maar vooral omdat mijn vader van voetbal hield’. Op zijn zesde ging Ueda bij een club voetballen. “Eerst vond ik er niet zoveel aan”, geeft de aanvaller toe. “Maar toen maakte ik op een dag een doelpunt. Het was in een vriendschappelijke wedstrijd, maar ik schoot de bal er hard en mooi in. Toen zag ik de blijdschap bij mijn teamgenoten, de trainer en vooral ook mijn ouders… Dat gaf zó’n voldoening, dat ik mensen blij kon maken door een bal in het doel te schieten”, weet hij nog. “Dat voelde gewoon heerlijk. Sindsdien lééf ik voor doelpunten.” Ueda benadrukt dat hij nooit als verdediger of middenvelder zou kunnen spelen. “Ik wil scóren!”

In 2022 liet hij Japan achter zich voor een avontuur bij Cercle Brugge, dat hem een jaar later voor acht miljoen euro verkocht aan Feyenoord. Ueda beseft dat hij geluk heeft gehad dat mensen het altijd in hem zagen zitten. “Mijn ouders, die streng waren maar wel altijd in me geloofden. Ze volgen al mijn wedstrijden op tv en komen minstens één keer per seizoen naar Rotterdam voor een wedstrijd.” Ook bondscoach Hajime Moriyasu bedankt hij voor het vertrouwen. “Hij liet me al in 2019 debuteren en is nog steeds onze coach. Zeker, ik geloofde ook in mezelf, maar je hebt ook andere mensen nodig die in je geloven.”