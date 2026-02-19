Go Ahead Eagles is van plan om De Adelaarshorst in de zomer van 2027 te verbouwen, zo heeft algemeen directeur Jan Willem van Dop woensdagavond duidelijk gemaakt op een klankbordavond. Bij de verbouwing zullen twee tribunes worden gerenoveerd, waardoor het stadion in de toekomst bijna 13.000 supporters kan huisvesten.

Go Ahead Eagles wil in de nabije toekomst graag het stadion uitbreiden. De Deventenaren waren dit eigenlijk na het huidige seizoen van plan, maar inmiddels zijn de werkzaamheden verzet naar de zomer van 2027, zo maakt Van Dop duidelijk. Met de verbouwing moeten twee tribunes worden gerenoveerd, waardoor de capaciteit van De Adelaarshorst toeneemt van 10.400 naar bijna 13.000.

De verbouwingsplannen van Go Ahead kosten zo’n achttien miljoen euro. De bekerhouder heeft de financiering hiervoor inmiddels praktisch rond. Een deel van het bedrag kan Go Ahead betalen uit de inkomsten uit transfers van de afgelopen jaren. De rest zal worden betaald door de Vierhouten Groep, een van de aandeelhouders van de club.

Ook in 2015 werd De Adelaarshorst al verbouwd. Destijds werden de hoofdtribune en nog een andere tribune vernieuwd. Over anderhalf jaar zullen het de B-Side en de IJsseltribune zijn die op de schop gaan. Dit zal volgens Van Dop in een keer gebeuren.