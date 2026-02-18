zou de ideale nieuwe centrale verdediger voor Feyenoord zijn. Dat stelt sportjournalist Tijmen van Wissing in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

In de wekelijkse talkshow van de regionale omroep wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (1-0) uitgebreid nabesproken. Analist Jan van Staa vindt het bijzonder hoe lang de Deventer club het Feyenoord in De Kuip lastig heeft gemaakt: "Het was echt heel knap dat ze zo lang overeind bleven."

"Dit is ook de kracht van Go Ahead Eagles," voegt Van Wissing toe. "Ze hebben een geweldige keeper (Jari de Busser, red.), en Julius Dirksen en Joris Kramer waren geweldig. Vooral Kramer. Als je die in het eerste kwartier zag… doordekken! Hij heeft zichzelf zondag op de kaart gezet."

Beter dan Ahmedhodžić

Van Wissing denkt dat Kramer klaar is voor een stap omhoog. Een hereniging met Mats Deijl bij Feyenoord zou volgens hem geen onlogisch scenario zijn: "Als je bij Feyenoord op let, haal je hem blind op als linkercentrale verdediger. Ik vind hem beter dan Anel Ahmedhodžić. Hij was zondag echt fenomenaal."

Geïnteresseerde clubs zullen een transfersom moeten betalen voor Kramer. De verdediger, die de jeugdopleiding van AZ doorliep, is aanvoerder bij Go Ahead Eagles en ligt nog tot medio 2028 vast in De Adelaarshorst.