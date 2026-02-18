Live voetbal

Joris Kramer (29) getipt aan Feyenoord: 'Hij is beter dan Anel Ahmedhodžić'

Joris Kramer en Anel Ahmedhodzic
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
18 februari 2026, 11:27   Bijgewerkt: 11:37

Joris Kramer zou de ideale nieuwe centrale verdediger voor Feyenoord zijn. Dat stelt sportjournalist Tijmen van Wissing in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

In de wekelijkse talkshow van de regionale omroep wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (1-0) uitgebreid nabesproken. Analist Jan van Staa vindt het bijzonder hoe lang de Deventer club het Feyenoord in De Kuip lastig heeft gemaakt: "Het was echt heel knap dat ze zo lang overeind bleven."

"Dit is ook de kracht van Go Ahead Eagles," voegt Van Wissing toe. "Ze hebben een geweldige keeper (Jari de Busser, red.), en Julius Dirksen en Joris Kramer waren geweldig. Vooral Kramer. Als je die in het eerste kwartier zag… doordekken! Hij heeft zichzelf zondag op de kaart gezet."

Beter dan Ahmedhodžić

Van Wissing denkt dat Kramer klaar is voor een stap omhoog. Een hereniging met Mats Deijl bij Feyenoord zou volgens hem geen onlogisch scenario zijn: "Als je bij Feyenoord op let, haal je hem blind op als linkercentrale verdediger. Ik vind hem beter dan Anel Ahmedhodžić. Hij was zondag echt fenomenaal."

Geïnteresseerde clubs zullen een transfersom moeten betalen voor Kramer. De verdediger, die de jeugdopleiding van AZ doorliep, is aanvoerder bij Go Ahead Eagles en ligt nog tot medio 2028 vast in De Adelaarshorst.

Vind jij dat Joris Kramer een goede aanwinst zou zijn voor Feyenoord?

227 stemmen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Zadkine
357 Reacties
774 Dagen lid
3.105 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Damn wat kortzichtig, die jongen kan er helemaal niets van, behalve zoals iedereen kan verdedigen met de kont in de eigen 16. Dat is geen kunde maar pure armoede icm fortuin.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
807 Reacties
1.240 Dagen lid
5.191 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

29 en dit is het eerste seizoen waarin hij degelijk presteert. Goede verdediger maar internationaal nooit iets gepresteerd. Anel is zeker niet europese top en maakt regelmatig foutjes maar om Kramer qua kwaliteiten erboven te zetten is wel opportunistisch.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
1 - 0
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 15 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Joris Kramer

Joris Kramer
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 29 jaar (2 aug. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
23
0
2024/2025
Go Ahead
34
0
2023/2024
Go Ahead
32
3
2022/2023
NEC
22
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
23
-16
26
14
Volendam
23
-12
24
15
Go Ahead
23
-6
23
16
NAC
23
-12
19
17
Telstar
23
-12
18

Complete Stand

