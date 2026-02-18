Hoogmoed komt voor de val, Marcel

Soms zeggen geldschieters van clubs dingen die ze beter niet hadden kunnen zeggen. Marcel Boekhoorn van NEC is daar een meester in. Zijn ambitieuze uitspraken over de Nijmeegse club komen nu als een boomerang terug in zijn gezicht.

"Wij spelen de sterren van de hemel. Ajax en Feyenoord zijn absoluut niet zo sterk als andere jaren. Volgend jaar gewoon NEC – Real Madrid in De Goffert. Het komt helemaal goed," zei de suikeroom onlangs op een sponsorbijeenkomst van NEC. De uitspraken werden live uitgezonden op televisie en vervolgens breed uitgemeten in de media. Iedereen binnen NEC zal het meegekregen hebben.

Boekhoorn is een echte supporter die zijn gevoel uit en niet te veel nadenkt over de woorden die hij kiest. Dat is zeldzaam in de voetballerij. Ik vind dat wat moois hebben, maar het heeft ook een keerzijde.

Ik kan mij namelijk heel goed voorstellen dat Dick Schreuder er niet zo blij mee was. Hij draait een fantastisch seizoen met NEC en probeert de verwachtingen vooral te temperen. Niet te veel naar de ranglijst kijken, maar van tegenstander tot tegenstander. Echte clichés, maar wel met een duidelijk doel: niet te veel druk leggen op een selectie die niet bijster veel ervaring heeft met het spelen in de top van de Eredivisie.

Druk wordt vergroot

Lekker dan, voor trainer Dick Schreuder, dat de geldschieter van de club de druk op de selectie even vergroot. Tuurlijk, Boekhoorn zal het niet slecht hebben bedoeld, maar toch deed het mij even denken aan Frans van Seumeren, die met FC Utrecht de top drie wilde aanvallen. Het achtervolgde hem jaren. Of Maasbert Schouten, die zich in 2010 op serieuze toon wel erg ambitieus uitsprak: 'Niet schrikken, maar Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel', zei hij destijds. Voorbeelden van uitspraken die je beter niet kan doen. Hoogmoedige voorspellingen kunnen je sneller inhalen dan je denkt.

NEC wint niet: toeval, of niet?

En jawel, NEC won na de woorden van Boekhoorn niet meer. Verloren van FC Utrecht in de eigen Goffert en een gelijkspel tegen Sparta, wat geen schande is. Ja, het is te makkelijk om dat de wijten aan de uitspraken van Boekhoorn. Maar of het nu toeval is of niet: zulke uitspraken helpen een spelersgroep niet.

Supporters van NEC hopen gewoon op Europees voetbal, meer niet. En dat hoeft echt geen Real Madrid te zijn. Clubs als Viktoria Plzen of FC Basel in De Goffert? Perfect. Dat worden ook hartstikke mooie avonden in Nijmegen, en daar mag iedereen Boekhoorn dankbaar voor zijn. Want eerlijk is eerlijk: zonder hem was dit nooit mogelijk was geweest.