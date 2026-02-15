Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

Feyenoord heeft zondagmiddag ternauwernood weten af te rekenen met Go Ahead Eagles. De bezoekers speelden ruim 75 minuten met tien man door een vroege rode kaart, maar incasseerden pas in de blessuretijd van de tweede helft de beslissende treffer van : 1-0.

Feyenoord-trainer Robin van Persie kon nog niet beschikken over Raheem Sterling, die eerder deze week verrassend werd aangetrokken maar nog niet speelgerechtigd is. Omdat ook Leo Sauer vanwege fysieke problemen ontbrak, mocht Aymen Sliti links voorin beginnen. Ayase Ueda keerde terug in de spits. Verder ontbraken Timon Wellenreuther en Luciano Valente vanwege een schorsing. Winteraanwinst Steven Benda debuteerde daarom onder de lat; op het middenveld koos Van Persie voor het trio Oussama Targhalline, In-beom Hwang en Jukub Moder. Sem Steijn begon daardoor op de bank. Voormalig Eagles-speler Mats Deijl mocht tegen zijn oud-ploeggenoten wel beginnen als rechtsback. Bij Go Ahead ontbrak aanvaller Viktor Edvardsen wegens ziekte. Thibo Baeten begon daarom in de spits. Verder kreeg de van Feyenoord gehuurde Jaden Slory ook een basisplaats van trainer Melvin Boel.

Feyenoord begon sterker en creëerde ook al vroeg wat kansjes, maar onder meer Anis Hadj Moussa en Jordan Bos kregen de bal er niet in. Eagles-doelman Jari De Busser wist zich bovendien meermaals te onderscheiden, bijvoorbeeld toen Tsuyoshi Watanabe met een kopbal uit een hoekschop gevaar stichtte. Go Ahead wist er aanvallend nauwelijks wat tegenin te brengen en kreeg na een kwartier spelen helemaal een domper te verwerken. Spits Baeten beging een forse overtreding op Targhalline. Scheidsrechter Nagtegaal trok direct geel, maar ging op advies van de VAR naar het scherm om de beelden nog eens terug te bekijken. Het geel werd daarop ingetrokken en omgezet in direct rood, waardoor Go Ahead dik 75 minuten met tien man voor de boeg had. Targhalline kon overigens niet verder en werd vervangen door Steijn.

Met een man meer was Feyenoord helemaal heer en meester. Niet lang na het wegzenden van Baeten kreeg Ueda zijn eerste grote kans van de middag, maar zijn schot vanaf randje zestien spatte buiten bereik van De Busser uiteen op de paal. Feyenoord bleef daarop aandringen, maar De Busser hield opnieuw Bos van scoren af. De dadendrang van Feyenoord werd daarna minder en de kansen schaarser, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten, begeleid door gefluit vanaf de tribunes.

In de rust bleef Steijn opvallend genoeg achter in de kleedkamer, vermoedelijk met een blessure. Casper Tengstedt was zijn vervanger. Het spelbeeld bleef redelijk hetzelfde als voor rust. Feyenoord ging naarstig op zoek naar een bevrijdende openingstreffer, maar mede omdat een karrenvracht aan corners werd verkwanseld bleef die maar uit. De Busser werd in het tweede bedrijf nauwelijks echt op de proef gesteld, al kreeg de Belg wel hulp van Joris Kramer die een bal net voor de lijn weghaalde. Ook met invaller Gonçalo Borges binnen de lijnen slaagde Feyenoord er maar niet in om de code te kraken en dus stond na 90 minuten een teleurstellende 0-0 op het bord. Dat leek ook de eindstand te gaan worden, maar in blessuretijd ging Tengstedt naar de grond na contact met tegenstander Evert Linthorst. Penalty, aldus Nagtegaal. Tengstedt zette zich zelf achter de bal en verschalkte De Busser dan toch, waardoor hij op de valreep de drie punten veiligstelde.