Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

Feyenoord heeft zondagmiddag ternauwernood weten af te rekenen met Go Ahead Eagles. De bezoekers speelden ruim 75 minuten met tien man door een vroege rode kaart, maar incasseerden pas in de blessuretijd van de tweede helft de beslissende treffer van Casper Tengstedt: 1-0.
Feyenoord-trainer Robin van Persie kon nog niet beschikken over Raheem Sterling, die eerder deze week verrassend werd aangetrokken maar nog niet speelgerechtigd is. Omdat ook Leo Sauer vanwege fysieke problemen ontbrak, mocht Aymen Sliti links voorin beginnen. Ayase Ueda keerde terug in de spits. Verder ontbraken Timon Wellenreuther en Luciano Valente vanwege een schorsing. Winteraanwinst Steven Benda debuteerde daarom onder de lat; op het middenveld koos Van Persie voor het trio Oussama Targhalline, In-beom Hwang en Jukub Moder. Sem Steijn begon daardoor op de bank. Voormalig Eagles-speler Mats Deijl mocht tegen zijn oud-ploeggenoten wel beginnen als rechtsback. Bij Go Ahead ontbrak aanvaller Viktor Edvardsen wegens ziekte. Thibo Baeten begon daarom in de spits. Verder kreeg de van Feyenoord gehuurde Jaden Slory ook een basisplaats van trainer Melvin Boel.
Feyenoord begon sterker en creëerde ook al vroeg wat kansjes, maar onder meer Anis Hadj Moussa en Jordan Bos kregen de bal er niet in. Eagles-doelman Jari De Busser wist zich bovendien meermaals te onderscheiden, bijvoorbeeld toen Tsuyoshi Watanabe met een kopbal uit een hoekschop gevaar stichtte. Go Ahead wist er aanvallend nauwelijks wat tegenin te brengen en kreeg na een kwartier spelen helemaal een domper te verwerken. Spits Baeten beging een forse overtreding op Targhalline. Scheidsrechter Nagtegaal trok direct geel, maar ging op advies van de VAR naar het scherm om de beelden nog eens terug te bekijken. Het geel werd daarop ingetrokken en omgezet in direct rood, waardoor Go Ahead dik 75 minuten met tien man voor de boeg had. Targhalline kon overigens niet verder en werd vervangen door Steijn.
Met een man meer was Feyenoord helemaal heer en meester. Niet lang na het wegzenden van Baeten kreeg Ueda zijn eerste grote kans van de middag, maar zijn schot vanaf randje zestien spatte buiten bereik van De Busser uiteen op de paal. Feyenoord bleef daarop aandringen, maar De Busser hield opnieuw Bos van scoren af. De dadendrang van Feyenoord werd daarna minder en de kansen schaarser, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten, begeleid door gefluit vanaf de tribunes.
In de rust bleef Steijn opvallend genoeg achter in de kleedkamer, vermoedelijk met een blessure. Casper Tengstedt was zijn vervanger. Het spelbeeld bleef redelijk hetzelfde als voor rust. Feyenoord ging naarstig op zoek naar een bevrijdende openingstreffer, maar mede omdat een karrenvracht aan corners werd verkwanseld bleef die maar uit. De Busser werd in het tweede bedrijf nauwelijks echt op de proef gesteld, al kreeg de Belg wel hulp van Joris Kramer die een bal net voor de lijn weghaalde. Ook met invaller Gonçalo Borges binnen de lijnen slaagde Feyenoord er maar niet in om de code te kraken en dus stond na 90 minuten een teleurstellende 0-0 op het bord. Dat leek ook de eindstand te gaan worden, maar in blessuretijd ging Tengstedt naar de grond na contact met tegenstander Evert Linthorst. Penalty, aldus Nagtegaal. Tengstedt zette zich zelf achter de bal en verschalkte De Busser dan toch, waardoor hij op de valreep de drie punten veiligstelde.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gooi je lichaam ervoor en je krijgt een penalty, helaas al te vaak gezien dit seizoen. Speler kan de bal nooit halen maar gooit er een lichaamsdeel tussen en dan krijg je de penalty mee. Uiteindelijk een terechte overwinning, maar de manier waarop zal erg zuur zijn voor Go Ahead.
Eens. Het blijft een rare regel. Ben er vandaag blij mee. Maar het is inderdaad sneu voor GAE. En wat blijft die Borges toch een matige speler.
@Martine Kramer geeft aan dat hij het een terechte overwinning vindt. Als je het zo lang weet vol te houden, en al dat balbezit en de schoten weet te overleven, dan denk ik ook dat deze manier sneu voelt voor GAE. Deze manier als in een penalty in blessure tijd. Persoonlijk vind ik dit soort penalty's overigens te makkelijk. Zal volgens de regels ongetwijfeld kloppen, maar het heeft niet mijn persoonlijke voorkeur. Moet ook kunnen toch?
@Klantenservice tja ik geef het op met der, reageer niet eens meer erop. 🙂↕️
Moeizame overwinning, gelukkig 3 punten.. vind dat de Kuip wel wat meer achter de spelers mag staan. Onder Arne Slot was het ook wel eens moeizaam kan me ook een wedstrijd herinneren tegen Groningen tegen 10 man die je op het nippertje wint. De grootste nederlaag is de blessure van Targhalline.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gooi je lichaam ervoor en je krijgt een penalty, helaas al te vaak gezien dit seizoen. Speler kan de bal nooit halen maar gooit er een lichaamsdeel tussen en dan krijg je de penalty mee. Uiteindelijk een terechte overwinning, maar de manier waarop zal erg zuur zijn voor Go Ahead.
Eens. Het blijft een rare regel. Ben er vandaag blij mee. Maar het is inderdaad sneu voor GAE. En wat blijft die Borges toch een matige speler.
@Martine Kramer geeft aan dat hij het een terechte overwinning vindt. Als je het zo lang weet vol te houden, en al dat balbezit en de schoten weet te overleven, dan denk ik ook dat deze manier sneu voelt voor GAE. Deze manier als in een penalty in blessure tijd. Persoonlijk vind ik dit soort penalty's overigens te makkelijk. Zal volgens de regels ongetwijfeld kloppen, maar het heeft niet mijn persoonlijke voorkeur. Moet ook kunnen toch?
@Klantenservice tja ik geef het op met der, reageer niet eens meer erop. 🙂↕️
Moeizame overwinning, gelukkig 3 punten.. vind dat de Kuip wel wat meer achter de spelers mag staan. Onder Arne Slot was het ook wel eens moeizaam kan me ook een wedstrijd herinneren tegen Groningen tegen 10 man die je op het nippertje wint. De grootste nederlaag is de blessure van Targhalline.