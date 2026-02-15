baalt enorm van de grove charge waarmee hij Oussame Targhalline blesseerde en waarvoor hij een rode kaart kreeg. De hoofdrolspeler tijdens Feyenoord - Go Ahead (1-0) bracht een bezoekje aan de kleedkamer van de thuisploeg.

Baeten kwam in de veertien minuten op akelige wijze op de enkel van Targhalline terecht, vlak bij de middellijn. "Domme overtreding", reageert de gelegenheidsspits bij ESPN na afloop. "Op het moment dat ik mijn voet neerzet, wist ik meteen dat het foute boel was. Dom en terecht." De Belg wilde zijn directe tegenstander niet raken, maar toen hij dat wel deed, verwachtte hij al een rode kaart.

De spits van Go Ahead baalt na afloop zichtbaar. "Ik hoorde vervolgens dat de speler in kwestie (Targhalline) geblesseerd van het veld moest. Ik ben meteen naar de kleedkamer van Feyenoord gegaan om mijn excuses aan te bieden. Ik hoop dat het meevalt. Je wilt nooit een speler het veld aftrappen."

De middenvelder van Feyenoord waardeerde de woorden van Baeten. "Zeker. Ik heb honderd keer sorry gezegd, en gezegd dat het niet de bedoeling was. Als ik iets voor hem zou kunnen doen..." De aanvaller denkt nog eens terug aan het moment. "Toen ik voelde dat het contact hoog was, dacht ik ook: What the fuck, kut."

Baeten keek wedstrijd niet meer

Opvallend genoeg besloot Baeten vervolgens niet het restant van de wedstrijd te kijken. "Ik zat met mijn handen in de haren, voelde me schuldig en bleef het moment in mijn hoofd afspelen. Dan hoop je dat je ploeg nog een punt mee naar huis neemt. Maar ik hoorde de hele Kuip in de 91e minuut uit zijn dak gaan." In de kleedkamer keek Baeten niet naar de beelden van de partij, maar naar Flashscore. "Ik denk dat ik zeventig, tachtig keer die pagina hebt vernieuwd. Maar dan valt die penalty alsnog. Het is jammer dat ik het team in de steek heb gelaten. Ik hoop vooral dat Targhalline snel weer op het veld terug is. En ik wil me verontschuldigen richting alle fans van Go Ahead."