De komst van naar Feyenoord is een flinke financiële investering. De Engelse vleugelaanvaller tekent transfervrij in De Kuip, maar strijkt in een half jaar tijd naar verluidt twee miljoen euro op. Omgerekend kan dat – afhankelijk van zijn daadwerkelijke speelminuten – neer op een bedrag dat per wedstrijd richting de twee ton bruto gaat.

Volgens Valentijn Driessen tikt de teller snel door. Omdat Sterling zondag nog niet inzetbaar is, resteert een beperkt aantal wedstrijden. "Hij zal moeten leveren", stelt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Twee miljoen voor twaalf wedstrijden, daar gaat er nog wel een af want waarschijnlijk gaat hij zondag niet spelen. Dan gaat het Feyenoord ongeveer twee ton bruto per wedstrijd kosten." Trainer Robin van Persie noemde het duel met Telstar van zondag 22 februari als mogelijke debuutwedstrijd. Overigens is het vermeende salaris van twee miljoen euro niet bevestigd.

Van Persie-factor

Artikel gaat verder onder video

Dat Sterling uiteindelijk voor Feyenoord koos, heeft volgens Driessen alles te maken met de uitstraling van Van Persie. "Ik kan me wel voorstellen dat dit soort spelers sneller overtuigd raken met een trainer als Robin van Persie, dan met een trainer als Fred Grim. Robin is een enorme naam in Engeland. Als hij belt, dan belt er iemand op. Als Fred Grim belt, zegt hij: who?"

"Dat kan je de Robin van Persie-factor noemen. Aan de andere kant, het is ook een grote gok van Feyenoord. Ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Het is nu heel noodzakelijk om op de tweede plaats te blijven. Leo Sauer is een talentvolle speler, maar die zal hier niet blij mee zijn, die gaat zijn basisplaats verliezen", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Ajax op de achtergrond

Opvallend is dat er vanuit Engeland geluiden waren dat ook Ajax concreet was. Dat werd vanuit Amsterdam snel ontkend, maar Driessen plaatst daar zijn vraagtekens bij. "Het is ook heel mooi dat Ajax gelijk zegt: wij hebben nee gezegd! Die zijn als de dood dat hij heel goed gaat spelen en er wordt gezegd door supporters: waarom hebben wij hem niet gehaald?"