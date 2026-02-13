Tottenham Hotspur heeft zijn keuze gemaakt: Igor Tudor wordt de nieuwe interim-manager van de club. De Kroaat neemt het stokje over en moet Spurs in de resterende maanden van het seizoen uit de gevarenzone leiden. Zijn komst is nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens diverse media ligt er een akkoord op tafel. De Londenaren kozen bewust voor een ervaren buitenlandse trainer, ondanks dat assistent John Heitinga intern beschikbaar was.

Opdracht voor Igor Tudor

De 47-jarige Tudor zat recent nog op de bank bij Juventus, waar hij vorig jaar in maart werd aangesteld maar in oktober alweer vertrok na een reeks van acht wedstrijden zonder zege. Eerder werkte hij bij onder meer Hajduk Split, PAOK, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Olympique Marseille en Lazio.

Bij Tottenham Hotspur wacht direct een serieuze uitdaging. Na de nederlaag tegen Newcastle United staan de Londenaren slechts vijf punten boven de degradatiestreep in de Premier League. Onder zijn voorganger werd in 2026 nog geen competitiewedstrijd gewonnen.

Tudor krijgt meteen een week om zijn ploeg klaar te stomen voor zijn eerste examen: de derby tegen Arsenal op 22 februari. De toekomst van Heitinga is nog ongewis: het moet blijken of hij deel zal uitmaken van de technische staf van Tudor.

Pochettino in beeld

Hoewel Tudor tot het einde van het seizoen is aangesteld, houdt Tottenham de deur nadrukkelijk open voor een definitieve benoeming in de zomer. Bij succes kan de Kroaat zelf kandidaat zijn voor het vaste dienstverband.

Toch blijft de naam van Mauricio Pochettino rondzingen in Noord-Londen. De huidige bondscoach van de Verenigde Staten wordt door een deel van de achterban gezien als droomkandidaat. Tijdens de recente nederlaag tegen Newcastle werd zijn naam al gescandeerd door supporters. Hij was tussen 2014 en 2019 trainer van Tottenham en leidde de club in mei 2019 naar de Champions League-finale. Enkele maanden later, in november 2019, werd Pochettino ontslagen toen de club veertiende stond in de Premier League.

Daarnaast circuleren ook namen als Marco Silva, Andoni Iraola en Roberto De Zerbi – die na zijn vertrek bij Olympique Marseille beschikbaar is. Ook de naam van FC Porto-trainer Francesco Farioli wordt her en der genoemd.