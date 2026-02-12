heeft tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Sunderland en Liverpool voor de nodige opschudding gezorgd. De Nederlandse spits, die dit seizoen indruk maakt in Engeland, claimde aan het einde van de eerste helft een strafschop na een duel met Ibrahima Konaté. Scheidsrechter Chris Kavanagh wilde echter van niets weten en ook de VAR greep niet in, tot grote frustratie van het thuispubliek in het Stadium of Light.

Het veelbesproken moment vond plaats in de 45e minuut van het duel. Brobbey kwam in het strafschopgebied ten val door een actie van Konaté, die de Nederlander onderuit leek te trekken. De arbitrage vond het géén strafschop, wat resulteerde tot grote woede bij Brobbey.

De video-scheidsrechter (VAR) bekeek de beelden nog wel, maar concludeerde dat er geen sprake was van een overtreding. In aanloop naar het moment leek Brobbey zélf ook vast te houden bij Konaté, wat voor de VAR een reden kan zijn om niet in te grijpen.

Brobbey een plaag voor de Liverpool-defensie

Brobbey ontpopte zich gedurende de eerste helft sowieso tot een ware plaag voor de defensie van de bezoekers. Veel kijkers merkten op dat Konaté de handen vol had aan de fysieke kracht van de Nederlander.