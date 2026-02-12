Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder en lijkt nu uitgekomen te zijn in de Engelse Championship. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg hebben de Amsterdammers hun pijlen gericht op , die momenteel onder contract staat bij Southampton. De jonge Duitser zou na dit seizoen graag een stap willen maken en staat daarom hoog op de verlanglijst in de Johan Cruijff ArenA.

De zoektocht naar een geschikte nummer zes is bij Ajax inmiddels een terugkerend verhaal. Nadat de club er afgelopen winter niet in slaagde om een defensieve versterking te strikken, is de naam van Jander nu nadrukkelijk aan de lijst toegevoegd. Plettenberg noemt de middenvelder een "one to watch", in aanloop naar de komende transferzomer. De Amsterdammers houden zijn situatie dan ook nauwlettend in de gaten.

Stevige concurrentie

Tijdens de afgelopen transferperiode passeerden verschillende namen de revue in Amsterdam. Zo werd Ajax gelinkt aan spelers als Edson Álvarez, Fred en Manuel Ugarte, maar tot een definitieve versterking kwam het niet. Ook de komst van James McConnell bleek geen onverdeeld succes; de huurling van Liverpool is inmiddels weer teruggekeerd naar Engeland. Hierdoor ligt er een belangrijke taak voor kersvers technisch directeur Jordi Cruijff om de positie van controleur komende zomer eindelijk van een kwaliteitsinjectie te voorzien.

Ajax zal echter met forse concurrentie moeten afrekenen als het Jander daadwerkelijk wil inlijven. Naast de Amsterdammers zouden ook RB Leipzig en VfB Stuttgart op het vinkentouw zitten voor de diensten van de Duitser. Bovendien is er volgens de geruchten interesse vanuit de Premier League. Jander maakte afgelopen zomer nog voor twaalf miljoen euro de overstap van 1. FC Nürnberg naar Southampton, waar hij direct uitgroeide tot een vaste waarde op het middenveld. Eerder kwam hij in zijn thuisland ook al uit voor Duisburg.

Hoog prijskaartje

Wie Jander wil overnemen van Southampton, zal met een flinke zak geld over de brug moeten komen. Volgens Plettenberg moet de middenvelder tussen de vijftien en 25 miljoen euro kosten. Of Ajax bereid is om een dergelijk bedrag te betalen, is momenteel nog niet bekend. In eerdere transferperiodes moesten de Amsterdammers eerst voor aanzienlijke bedragen spelers verkopen voordat er forse investeringen gedaan konden worden. Jander kwam dit seizoen tot dusver 29 keer in actie voor The Saints, die momenteel strijden om promotie naar de Premier League.

De statistieken van de jonge controleur onderstrepen zijn belang voor het elftal van Southampton. Jander speelde dit seizoen al 2.144 minuten in de Championship en geldt daar als een van de twee vaste controleurs op het middenveld. Naast zijn verdedigende arbeid wist hij ook aanvallend zijn steentje bij te dragen met twee doelpunten. Met zijn ervaring in Engeland en zijn achtergrond in Duitsland lijkt hij de ideale kandidaat om de vacature op het Amsterdamse middenveld in te vullen, al hangt daar dus wel een stevig prijskaartje aan.