Jordi Cruijff geeft in gesprek met Voetbal International aan dat er bij zijn nieuwe club Ajax een cultuuromslag nodig is. De Amsterdammers bezetten momenteel de vierde plaats in de Eredivisie en strijden onder interim-trainer Fred Grim voor een ticket voor de Champions League.

Cruijff benadrukt dat de cultuur binnen de gehele club moet veranderen om weer aanspraak te kunnen maken op de landstitel. Hoewel er gesproken wordt over een nieuwe fluwelen revolutie, ziet de technisch directeur dat zelf genuanceerder. "Ik vind revolutie wel een heel groot woord. Maar als je een kant op wil gaan, dan vind ik wel dat je soms beslissingen moet nemen", zo stelt de technisch directeur.

'If you lose, there are consequences'

De keuze om de technische staf bij de beloften te vervangen, kwam voort uit de overtuiging dat de stap naar het eerste elftal te groot was geworden. Cruijff stelt dat de vrijblijvendheid bij Jong Ajax moet verdwijnen. "Je kan denken dat Jong Ajax bij de jeugdopleiding hoort, maar daar spelen spelers met de leeftijd dat ze hun debuut voor Ajax 1 moeten maken. En het eerste van Ajax heeft winnaarsmentaliteit nodig, want daar win je titels mee", aldus Cruijff. De technisch directeur is dan ook duidelijk over de nieuwe koers: "Ik vind het belangrijk: if you lose, there are consequences. Dat geldt voor alle trainers, alle clubs en alle landen."

Buitenlandse trainer

Ondertussen wordt er achter de schermen druk gezocht naar een definitieve opvolger voor de in november ontslagen John Heitinga. "Ik wil een trainer die veeleisend is, hard is, winnaarsmentaliteit brengt, maar een paspoort vind ik niet belangrijk", zo legt hij uit. Hij wijst daarbij op het verleden, waarin hij vaker met Nederlanders dan met Spanjaarden werkte. Ook haalt hij Francesco Farioli aan, die vorig jaar mei vertrok: "Aan het begin las ik weleens wat geklaag, en nu is hij weg en iedereen mist hem. Dat vind ik grappig om mee te maken."

Clublegendes terugbrengen

Een ander speerpunt in het beleid van Cruijff is het intensiever betrekken van oud-spelers bij de club. Momenteel maken figuren als Fred Grim en Urby Emanuelson al deel uit van de staf, terwijl Louis van Gaal adviseert vanuit de Raad van Commissarissen. Cruijff ziet de aanwezigheid van iconen als een essentieel onderdeel van de opleiding. "Als ik een jonge speler ben en ik heb een droom om topvoetballer te worden, en ik kan met iemand praten die alles gewonnen heeft, dan is die geloofwaardigheid gewoon heel groot", stelt hij. Volgens de technisch directeur moet Ajax de rijkdom aan legendes simpelweg beter benutten om met hen te kunnen sparren.

Winnen voorop

Cruijff ziet een duidelijk verschil tussen de Nederlandse en de Spaanse voetbalcultuur, waarbij hij elementen van die laatste naar Amsterdam wil halen. Hij stelt dat de focus in Nederland vaak te veel op het goede spel ligt, terwijl in Spanje resultaat altijd vooropstaat. "In Spanje is regel nummer 1: first we compete. Regel nummer 2 is: we gaan proberen om goed te spelen, dan hebben we meer kans om te winnen, maar lukt dat niet, dan gaan we naar regel nummer 1", aldus de technisch directeur. Volgens Cruijff is die drive nodig om ook op slechte dagen resultaten te boeken.

De technisch directeur erkent dat zijn harde besluiten, zoals het ingrijpen bij de beloften, niet altijd populair zijn, maar hij acht ze onvermijdelijk voor het succes van de club. "Als je het alleen maar doet om vrienden te maken, ga je niet winnen", zo is hij duidelijk. De doelstelling voor de nabije toekomst is dan ook glashelder. Op de vraag waar Ajax in 2028 moet staan, is Cruijff resoluut: "Kampioen. Kampioen worden. Kom op, dat is gewoon wat je wil, daar ga je voor vechten, daar ga je voor werken."