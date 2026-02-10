Ajax heeft Willem Weijs is per direct op non-actief gezet, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 38-jarige trainer was sinds afgelopen zomer eindverantwoordelijke bij Jong Ajax, maar moet nu dus plaatsmaken. Technisch directeur Jordi Cruijff komt met een toelichting.

Weijs werkte in het verleden al in de jeugdopleiding van zowel PSV, Ajax, Willem IIen NAC Breda. Bij laatstgenoemde club was hij ook assistent en interim-trainer bij het eerste. Tussen 2021 en 2023 werkte Weijs in België, als assistent bij Anderlecht en Lommel SK. In het seizoen 2023/24 was hij hoofdtrainer van FC Eindhoven, om in de zomer terug te keren bij Ajax. Na een jaar trainer te zijn geweest van de Onder-19 kreeg hij afgelopen zomer Jong Ajax onder zijn hoede.

Onder leiding van Weijs maakte het Jong-elftal een moeizaam seizoen door in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen vrijdag werd nog kansloos verloren bij De Graafschap (4-0), waardoor Jong Ajax met 19 punten uit 25 wedstrijden troosteloos onderaan staat op het tweede niveau. Weijs had nog een contract tot medio 2026, maar dat wordt beëindigd, meldt Ajax in een persverklaring. De club verwacht 'op korte termijn' al een opvolger te kunnen aanstellen.

Cruijff: 'Verfrissing bij Jong Ajax is nodig, ik wil een ervaren trainer'

Cruijff licht het vertrek van Weijs toe: "Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs", beseft de kersverse technisch directeur - die op 1 februari jongstleden officieel in dienst trad van Ajax. Ingrijpen was echter noodzakelijk, aldus Cruijff: "Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is. Dit is een belangrijk team voor ons, waarin de talenten zich op hele specifieke facetten verder ontwikkelen zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden. Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep."

© Imago