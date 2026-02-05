De wedstrijden tussen FC Emmen - Jong FC Utrecht en SC Cambuur - Almere City in speelronde 26 van de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast. De duels zouden vrijdagavond worden afgewerkt, maar kunnen geen doorgang vinden door de weersomstandigheden.

Vanwege de winterse omstandigheden in het noorden van het land zijn de speelvelden van FC Emmen en SC Cambuur onbespeelbaar verklaard, maakt de KNVB bekend. Over nieuwe speeldatums wordt op korte termijn meer duidelijkheid gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand werd al een volledige speelronde van de Keuken Kampioen Divisie afgelast door het winterweer. Daarna waren Emmen en Cambuur nog eens de klos; FC Emmen - Jong Ajax en SC Cambuur - FC Eindhoven konden in speelronde 24 niet doorgaan wegens de winterse omstandigheden.

De wedstrijden FC Emmen - Jong FC Utrecht en SC Cambuur - Almere City zouden vrijdagavond om 20.00 uur beginnen. Door de afgelastingen staan er nog vijf duels op het programma in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdagavond.