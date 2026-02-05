Live voetbal 1

Twee duels afgelast in Keuken Kampioen Divisie door winterweer

Keuken Kampioen Divisie-schild
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
5 februari 2026, 17:08   Bijgewerkt: 17:14

De wedstrijden tussen FC Emmen - Jong FC Utrecht en SC Cambuur - Almere City in speelronde 26 van de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast. De duels zouden vrijdagavond worden afgewerkt, maar kunnen geen doorgang vinden door de weersomstandigheden.

Vanwege de winterse omstandigheden in het noorden van het land zijn de speelvelden van FC Emmen en SC Cambuur onbespeelbaar verklaard, maakt de KNVB bekend. Over nieuwe speeldatums wordt op korte termijn meer duidelijkheid gegeven.

Vorige maand werd al een volledige speelronde van de Keuken Kampioen Divisie afgelast door het winterweer. Daarna waren Emmen en Cambuur nog eens de klos; FC Emmen - Jong Ajax en SC Cambuur - FC Eindhoven konden in speelronde 24 niet doorgaan wegens de winterse omstandigheden.

De wedstrijden FC Emmen - Jong FC Utrecht en SC Cambuur - Almere City zouden vrijdagavond om 20.00 uur beginnen. Door de afgelastingen staan er nog vijf duels op het programma in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdagavond.

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
24
30
53
2
Cambuur
23
24
50
3
Jong PSV
24
5
40
4
Almere
25
12
39
5
Roda
25
6
39

Complete Stand

