Leicester City heeft zes punten in mindering gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De straf volgt na een langdurige juridische procedure en heeft directe gevolgen voor de positie van de club in de Championship. Door de sanctie zakt Leicester terug naar de twintigste plaats en bevindt het zich nog slechts op doelsaldo boven de degradatiestreep. Leicester komt op 32 punten uit 30 duels.

Een onafhankelijke commissie oordeelde donderdag dat Leicester de zogeheten Profitability and Sustainability Rules (PSR) heeft geschonden in het seizoen 2023/24, toen de club actief was in de Championship (en kampioen werd). Volgens de aanklager overschreed Leicester het toegestane verlies over een periode van drie jaar met 20,8 miljoen pond. Daarnaast zou de club te laat zijn geweest met het aanleveren van de jaarcijfers en onvoldoende hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Artikel gaat verder onder video

Eerder wist Leicester nog succesvol beroep aan te tekenen tegen een aanklacht, omdat de Premier League destijds niet bevoegd zou zijn geweest om de club te straffen na degradatie. Zowel Leicester als de Premier League kan nu opnieuw in beroep gaan tegen de opgelegde straf.

De financiële problemen werpen een schaduw over een club die enkele jaren geleden nog werd geprezen om zijn sportieve lef. Onder leiding van Brendan Rodgers deed Leicester structureel mee om Europees voetbal, won het de FA Cup en schopte het tot een Europese halve finale. Die ambitie bleek echter moeilijk houdbaar. In de jaren daarna liepen de verliezen op tot ruim 200 miljoen pond, met een loonlast die op een gegeven moment meer dan honderd procent van de omzet bedroeg.

Binnen de achterban klinkt al langer kritiek op het beleid van eigenaar Aiyawatt Srivaddhanaprabha en technisch directeur Jon Rudkin. Dure contracten, spelers die transfervrij vertrokken en hoge salarissen bleken achteraf funest. De Premier League-kampioen van 2016 staat inmiddels opnieuw voor een sportieve en financiële overlevingsstrijd.