Ajax krijgt komende zomer stevige concurrentie uit het buitenland in de strijd om de handtekening van . De aanvoerder van FC Groningen, aan wie afgelopen transferperiode al flink werd getrokken, staat volgens ESPN in de belangstelling van meerdere Europese topclubs.

Resink (22) werd de voorbije maanden al gelinkt aan de Nederlandse topclubs. In de laatste week van de winterse transferperiode meldde Benfica zich bovendien ook, via een tussenpersoon, voor de middenvelder. Uit een reconstructie van ESPN blijkt dat FC Groningen de hele winter op het standpunt is blijven staan dat Resink niet mocht vertrekken. Dat werd ook meegedeeld aan Benfica, dat zich op verzoek van de Noorderlingen tóch rechtstreeks meldde bij de club. "Benfica is verrast. Niet alleen door de houding van Groningen, maar ook omdat deze boodschap afwijkt van de informatie die de club eerder van de tussenpersoon heeft ontvangen", schrijft de betaalzender. Hoe dan ook: er is de hele winter geen officieel bod op Resink gedaan.

Komende zomer liggen de kaarten echter anders. Dan wordt, zo bevestigen bronnen aan ESPN, een clausule actief waardoor Resink voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen euro is over te nemen. "Ajax, maar ook meerdere andere Europese topclubs, zouden dan toe willen slaan", weet de zender. Dat Ajax al langere tijd met Resink bezig is, werd eerder al duidelijk. De Amsterdammers slaagden er afgelopen winter opnieuw niet in om een vervanger voor Jordan Henderson aan te trekken, maar zouden komende zomer dus alsnog willen toeslaan. Ze zijn echter niet de enigen: verderop in de reconstructie staat dat 'clubs in de Premier League en de Bundesliga nu al in de rij staan' om Resink in de zomerse transferperiode over te nemen.

Ook als Resink inderdaad voor bovengenoemd bedrag zou vertrekken, maakt FC Groningen een grote winst op de middenvelder. Die werd anderhalf jaar geleden immers voor een bedrag onder de een miljoen euro overgenomen van Almere City. Vooralsnog maakt hij het seizoen dus 'gewoon' af in de Euroborg. Met FC Groningen is Resink nog volop in de race om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Na 21 gespeelde wedstrijden staat De Trots van het Noorden op een verdienstelijke achtste plaats in de Eredivisie. Komende zondag wacht een pittige kluif, als koploper PSV op bezoek komt in de Eredivisie.