Benfica heeft de hoop op opgegeven, zo schrijft transferexpert Sacha Tavolieri namens het Zwitserse Sky Sport. De Portugese topclub zou boos zijn op FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld en niet meer willen onderhandelen.

Een week geleden kwam naar buiten dat Benfica deze winter werk wil maken van de komst van Resink. De aanvoerder van FC Groningen speelde een indrukwekkende eerste seizoenshelft, waardoor hij deze winter al in verband werd gebracht met de traditionele top drie van Nederland. De middenvelder gaf eerder aan te verwachten dat hij het seizoen af zou maken in de Euroborg, maar daar kwam hij afgelopen week op terug. Van Mosselveld liet woensdag echter aan het Dagblad van het Noorden weten dat Resink niet te koop is.

“De zaak-Resink is abrupt en in complete chaos ten einde gekomen”, schrijft Tavolieri later op de dag. Hoewel Van Mosselveld richting de buitenwereld altijd liet merken dat de middenvelder niet mag vertrekken, zou FC Groningen achter de schermen hebben doorgegeven open te staan voor een transfer bij een goed bod. Binnen de clubleiding van de noorderlingen zat men hierover echter niet op één lijn.

Uiteindelijk kwam FC Groningen tot de conclusie dat het Resink niet wil verkopen, waarna Van Mosselveld dit aan Benfica liet weten. De Portugezen reageerden woest en staakten direct de jacht op de FC Groningen-aanvoerder. “De Portugese club is van mening dat het onmogelijk is om de onderhandelingen aan te gaan, terwijl de algemeen directeur het ene zegt en het bestuur het andere.” Volgens Tavolieri beschuldigt Benfica FC Groningen ervan de interesse te hebben gebruikt om Resink in de spotlights te zetten, maar nooit van plan is geweest hem te verkopen.