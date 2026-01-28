FC Groningen weigert deze winter te verkopen aan Benfica, zo laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten aan het Dagblad van het Noorden. De middenvelder wil zelf graag in gesprek met de Portugese topclub, maar daar geeft de nummer zeven van de Eredivisie geen toestemming voor.

Een week geleden kwam naar buiten dat Benfica deze winter werk wil maken van de komst van Resink. De aanvoerder van FC Groningen speelde een indrukwekkende eerste seizoenshelft, waardoor hij deze winter al in verband werd gebracht met de traditionele top drie van Nederland. De middenvelder gaf eerder aan te verwachten dat hij het seizoen af zou maken in de Euroborg, maar daar kwam hij afgelopen week op terug.

Artikel gaat verder onder video

Van Mosselveld laat weten dat er inmiddels is geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Resink, maar dat de Trots van het Noorden geen officieel bod heeft ontvangen. “Dus er is niets concreet”, laat de directeur weten. “Ik heb laten weten dat we onze aanvoerder deze winter niet willen verkopen. Er kan altijd een bod komen, maar zoals de situatie op dit moment is, blijft Resink gewoon voetballer van FC Groningen”, maakt hij duidelijk.

Afgelopen zomer hoopte Resink te mogen praten met het geïnteresseerde Club Brugge en ook nu wilde de middenvelder het gesprek aangaan. “Ik snap dat Stije ambities heeft, maar wij willen hem deze winter niet kwijt, dus lijkt het me ook niet zinvol om hem in gesprek te laten gaan met andere clubs”, aldus Van Mosselveld. “Bovendien wil ik benadrukken dat we geen enkel bod binnen hebben gekregen, dus is er ook geen reden om in gesprek te gaan.”

Van Mosselveld verwacht dat Resink in ieder geval dit seizoen nog speler van FC Groningen is. “Het mag duidelijk zijn dat Stije zich uitstekend ontwikkelt bij FC Groningen. Het is logisch dat hij een keer een vervolgstap gaat maken. Daarin is hij de belangrijkste persoon.” De algemeen directeur geeft aan de ambitie van Resink te begrijpen. “Maar voor ons is een transfer in de winter een slecht moment. De zomer is logischer, maar ook die is nog ver weg. Over wat er in de toekomst gaat gebeuren, gaan we later nog met Stije in gesprek”, besluit hij.