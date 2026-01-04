staat in de belangstelling van Feyenoord en Ajax, maar volgens de middenvelder is de kans op een wintertransfer klein. Dat geeft de speler van FC Groningen aan bij de Kon Veel Minder Podcast.

In groen-wit is Resink uitgegroeid tot een van de meest complete middenvelders in de Eredivisie. Dribbelend blinkt hij uit, maar hij draagt ook verdedigend zijn steentje bij en is al betrokken bij vier goals en vijf assists. En dat als verdedigende middenvelder. Het is dan ook niet gek dat Resink wordt gelinkt aan bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord.

De geboren Amsterdammer kijkt al uit naar een stap omhoog, zo laat hij weten in de Kon Veel Minder Podcast. "Ik denk dat voor mij de stap naar de top van Nederland heel interessant is, omdat ik inmiddels al een paar jaar in de Nederlandse competitie speel, en dan in de top voor de prijzen kan meespelen." Ajax zou hem goed kunnen gebruiken, maar Resink spreekt geen voorkeur uit voor zijn volgende club. "Dat zou ik dan even heel goed met de club moeten bespreken", benadrukt de middenvelder het belang van een voorgeschoteld plaatje dat precies moet kloppen.

Resink geeft later aan ook gecharmeerd te zijn van de Bundesliga en de Premier League. Toch denkt hij niet dat hij deze winter nog van club wisselt: de 22-jarige middenvelder denkt het seizoen bij FC Groningen af te maken. "Dat is wel de bedoeling, voor mij en de club zelf. Maar als er een aanbod komt dat voor mij of de club niet te weigeren is, zou dat kunnen veranderen. Maar de kans is klein." Clubs als Feyenoord en Ajax zullen dus van goeden huize moeten komen om het talent spoedig over te nemen.