Live voetbal

‘Marokko accepteert ontslag Regragui, Ouahbi nieuwe bondscoach’

Mohamed Ouahbi van Marokko Onder 20
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 februari 2026, 11:18

Marokko heeft het ontslag van Walid Regragui geaccepteerd, zo weet Foot Mercato. De Belgische Marokkaan Mohamed Ouahbi, die momenteel bondscoach is bij Marokko Onder 20, moet de opvolger van Regragui worden. Woensdag viel de naam van Xavi nog als mogelijke nieuwe bondscoach van Marokko.

Marokko bereikte begin dit kalenderjaar de finale van de Afrika Cup in eigen land, maar ging daarin met 1-0 onderuit tegen Senegal. Namens het gastland miste Brahim Díaz diep in blessuretijd een strafschop, omdat hij het met een panenka probeerde. In de verlenging bleek Senegal te sterk te zijn. Begin februari kwam naar buiten dat Regragui zijn ontslag had ingediend bij de Marokkaanse bond (FRMF), dat hier niet direct mee akkoord ging.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou de bond van het Noord-Afrikaanse land het ontslag van Regragui hebben geaccepteerd, zo weet Foot Mercato. De FRMF wilde namelijk eerst zicht hebben op een opvolger, alvorens de bondscoach mocht vertrekken. Inmiddels lijkt zijn opvolger gevonden met de 49-jarige Ouahbi. De verwachting is dat hij spoedig officieel wordt benoemd, waarna de Belg in maart de leiding heeft als Marokko oefent tegen Ecuador en Paraguay. Eerder deze week werd ook Xavi genoemd als mogelijke opvolger van Regragui.

Ouahbi is momenteel actief als bondscoach bij Marokko Onder 20, waar hij het sinds maart 2022 voor het zeggen heeft. Afgelopen jaar wist hij met de beloftenploeg het WK Onder 20 te veroveren, waarna hij werd aangesteld om met Marokko Onder 23 naar de Olympische Spelen van 2028 te gaan. Het is niet duidelijk of de keuzeheer ook in die functie aanblijft. Eerder werkte Ouahbi in de jeugdopleiding van Anderlecht, waar hij ook een seizoen assistent-trainer is geweest.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Hernandez op de bank bij FC Barcelona

The Athletic: 'Xavi voert gesprekken met Marokko'

  • Gisteren, 15:29
  • Gisteren, 15:29
  • 1
Xavi Hernandez

Clubwatcher verwacht poging van Ajax voor Xavi of Roberto Martínez

  • di 17 februari, 18:09
  • 17 feb. 18:09
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Walid Regragui

Walid Regragui
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (23 sep. 1975)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws