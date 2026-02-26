Marokko heeft het ontslag van Walid Regragui geaccepteerd, zo weet Foot Mercato. De Belgische Marokkaan Mohamed Ouahbi, die momenteel bondscoach is bij Marokko Onder 20, moet de opvolger van Regragui worden. Woensdag viel de naam van Xavi nog als mogelijke nieuwe bondscoach van Marokko.

Marokko bereikte begin dit kalenderjaar de finale van de Afrika Cup in eigen land, maar ging daarin met 1-0 onderuit tegen Senegal. Namens het gastland miste Brahim Díaz diep in blessuretijd een strafschop, omdat hij het met een panenka probeerde. In de verlenging bleek Senegal te sterk te zijn. Begin februari kwam naar buiten dat Regragui zijn ontslag had ingediend bij de Marokkaanse bond (FRMF), dat hier niet direct mee akkoord ging.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou de bond van het Noord-Afrikaanse land het ontslag van Regragui hebben geaccepteerd, zo weet Foot Mercato. De FRMF wilde namelijk eerst zicht hebben op een opvolger, alvorens de bondscoach mocht vertrekken. Inmiddels lijkt zijn opvolger gevonden met de 49-jarige Ouahbi. De verwachting is dat hij spoedig officieel wordt benoemd, waarna de Belg in maart de leiding heeft als Marokko oefent tegen Ecuador en Paraguay. Eerder deze week werd ook Xavi genoemd als mogelijke opvolger van Regragui.

Ouahbi is momenteel actief als bondscoach bij Marokko Onder 20, waar hij het sinds maart 2022 voor het zeggen heeft. Afgelopen jaar wist hij met de beloftenploeg het WK Onder 20 te veroveren, waarna hij werd aangesteld om met Marokko Onder 23 naar de Olympische Spelen van 2028 te gaan. Het is niet duidelijk of de keuzeheer ook in die functie aanblijft. Eerder werkte Ouahbi in de jeugdopleiding van Anderlecht, waar hij ook een seizoen assistent-trainer is geweest.