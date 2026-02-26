Earnest Stewart zat afgelopen weekend op de tribune bij KRC Genk - Standard Luik (0-3) om te kijken naar van de thuisploeg, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De 24-jarige Marokkaan wordt gezien als mogelijke opvolger van .

Dest speelt sinds de zomer van 2023 voor PSV en doet het uitstekend bij de regerend landskampioen. Ook dit seizoen is de vleugelverdediger een belangrijke schakel in het elftal van Peter Bosz, dat hard op weg is het derde kampioenschap op rij te veroveren. Hoewel er momenteel niks concreets speelt rondom de Amerikaan, is het volgens Elfrink ‘goed mogelijk’ dat hij komende zomer voor een avontuur in het buitenland kiest.

Nu heeft Stewart het vizier gericht op El Ouahdi als opvolger van Dest. De technisch directeur van de Eindhovenaren heeft afgelopen weekend op de tribune gezeten bij het duel tussen Genk en Luik om de rechtsback te bekijken. De Marokkaan zou op interesse van de nodige clubs kunnen rekenen en zou volgens Elfrink een marktwaarde van zo’n vijftien miljoen euro vertegenwoordigen. De clubwatcher vermoedt dat PSV hem echter voor een lager bedrag kan losweken.

El Ouahdi speelt sinds de zomer van 2023 bij Genk en heeft nog een contract tot medio 2027. Als de Belgen dus nog aan hem willen verdienen, zal de verdediger komende zomer verkocht moeten worden. PSV is vooralsnog niet concreet geworden voor El Ouahdi. Naast de Nederlandse koploper zouden ook Olympique Lyon en Olympique Marseille hem op de voet volgen.