Live voetbal

Cruijff heeft Schreuder nog niet gepolst

Dick Schreuder met Ajax-logo
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 februari 2026, 13:24

Ajax heeft nog geen contact gehad met Dick Schreuder over de trainersvacature in Amsterdam, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De trainer van NEC wordt door de nodige analisten naar de Johan Cruijff ArenA toe gepraat, maar technisch directeur Jordi Cruijff is nog bezig met het in kaart brengen van de kandidaten.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer, nadat het in november afscheid nam van John Heitinga. Fred Grim neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar, maar daarna zal Cruijff een nieuwe oefenmeester voor de groep zetten. De afgelopen weken gaat het in de media veelal over Schreuder, die momenteel veel indruk maakt bij NEC. De 54-jarige trainer zou in Nijmegen een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract hebben staan.

Artikel gaat verder onder video

Cruijff heeft Schreuder echter nog niet serieus benaderd, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in het AD. Sterker nog, de nieuwe technisch directeur van Ajax heeft de trainer van NEC nog niet eens gepolst. “En dat Schreuder nog geen enkel signaal heeft ontvangen van Ajax, is niet gek”, klinkt het.

Omdat Cruijff pas in februari is begonnen bij Ajax, zit hij nu nog in de fase dat hij de kandidaten in kaart brengt en is hij bezig met het opstellen van een shortlist. Daar neemt de bestuurder de tijd voor. Ook zullen veel clubs pas in de komende weken weten of ze hun doelstellingen voor het seizoen halen, waardoor er nog nieuwe interessante trainers beschikbaar kunnen komen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder van NEC

Derksen onthult: ‘Schreuder heeft afkoopsom van 10 miljoen bij NEC’

  • di 24 februari, 22:24
  • 24 feb. 22:24
  • 6
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 9
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws