Ajax heeft nog geen contact gehad met Dick Schreuder over de trainersvacature in Amsterdam, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De trainer van NEC wordt door de nodige analisten naar de Johan Cruijff ArenA toe gepraat, maar technisch directeur Jordi Cruijff is nog bezig met het in kaart brengen van de kandidaten.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer, nadat het in november afscheid nam van John Heitinga. Fred Grim neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar, maar daarna zal Cruijff een nieuwe oefenmeester voor de groep zetten. De afgelopen weken gaat het in de media veelal over Schreuder, die momenteel veel indruk maakt bij NEC. De 54-jarige trainer zou in Nijmegen een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract hebben staan.

Cruijff heeft Schreuder echter nog niet serieus benaderd, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in het AD. Sterker nog, de nieuwe technisch directeur van Ajax heeft de trainer van NEC nog niet eens gepolst. “En dat Schreuder nog geen enkel signaal heeft ontvangen van Ajax, is niet gek”, klinkt het.

Omdat Cruijff pas in februari is begonnen bij Ajax, zit hij nu nog in de fase dat hij de kandidaten in kaart brengt en is hij bezig met het opstellen van een shortlist. Daar neemt de bestuurder de tijd voor. Ook zullen veel clubs pas in de komende weken weten of ze hun doelstellingen voor het seizoen halen, waardoor er nog nieuwe interessante trainers beschikbaar kunnen komen.