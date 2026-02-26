Roland Sallai in beeld bij Liverpool

Liverpool heeft interesse in de diensten van Galatasaray-back , zo heeft zijn vader volgens het Turkse Fanatik gezegd’. De 28‑jarige Hongaarse vleugelverdediger van Galatasaray. De belangstelling van de Premier League-club past bij de plannen van trainer Arne Slot om zijn selectie te versterken. Sallai’s veelzijdigheid als rechtervleugelverdediger of aanvallende middenvelder maakt hem extra interessant voor topclubs.

De vader van Sallai benadrukte dat zijn zoon zich goed voelt in Istanbul en Galatasaray waardeert, maar dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn carrière.

“Sallai voelt zich hier goed, hij houdt van de club en hij wil niet de club zomaar gaan verlaten, maar ik denk dat er nog een grote stap in zijn carrière te maken is. Liverpool kan zo’n bestemming zijn, en ik zou niet verrast zijn als deze clubverandering deze zomer gebeurt. Ik weet dat er al contact is geweest via zijn management.”, aldus de vader volgens Fanatik.

Bij Liverpool zou Sallai echter niet gegarandeerd zijn van een vaste plek. Hij zou moeten concurreren met onder anderen de Nederlandse vleugelverdediger Jeremie Frimpong, wat zijn uitdaging bij de Engelse topclub nog groter maakt.

Carrière en prestaties

Sallai speelt sinds september 2024 voor Galatasaray, nadat hij overkwam van SC Freiburg, waar hij indruk maakte in de Bundesliga. Dit seizoen kwam hij tot één doelpunt en drie assists in twintig wedstrijden, met 1692 speelminuten en een gemiddelde rating van 7,3 volgens statistieken van FotMob. Internationaal heeft hij meer dan zestig interlands voor Hongarije gespeeld en scoorde hij vijftien doelpunten.

Transferwaarde en marktpositie

Volgens FootballTransfers ligt Sallai’s geschatte transferwaarde 10,8 miljoen, wat hem tot een haalbare, maar waardevolle versterking maakt voor Europese topclubs. Met zijn ervaring en veelzijdigheid blijft Sallai een aantrekkelijke optie voor Liverpool en andere grote clubs, waarbij de komende maanden duidelijk zullen maken of een transfer daadwerkelijk tot stand komt.