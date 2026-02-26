, de 23-jarige Marokkaanse middenvelder van Feyenoord, kijkt met plezier terug op zijn eerste jaar in Rotterdam en wil ook een rolmodel zijn voor jongeren uit zijn geboortewijk in Casablanca. In een interview met Feyenoord Magazine benadrukte hij dat hij voldoening haalt uit hard werken op het veld én het inspireren van jongeren buiten het veld.

“Me volledig wegcijferen voor de ploeg en foutjes van ploeggenoten rechtzetten, daar houd ik van. Ik weet dat statistieken belangrijk zijn, maar voor mij is dat niet de essentie van het spelletje.”, aldus Targhalline in gesprek met Feyenoord Magazine.

Artikel gaat verder onder video

Hij haalt inspiratie uit spelers als Andrés Iniesta, Toni Kroos, Vitinha en Pedri, maar benadrukt dat zijn eigen ontwikkeling en inzet voor het team centraal staan. “Ik probeer altijd alles te geven op het veld en jonge spelers te laten zien dat discipline en doorzettingsvermogen het verschil maken. Het gaat niet alleen om talent, maar ook om karakter en inzet.”

Carrière en prestaties

Targhalline werd geboren op 20 mei 2002 in Casablanca, Marokko. Hij doorliep de jeugdopleiding van Le Havre, voordat hij in februari 2025 de overstap maakte naar Feyenoord. Daar heeft hij zich snel aangepast en een belangrijke rol op het middenveld verworven.

In het seizoen 2025/26 speelde hij in de Eredivisie twintig wedstrijden, waarin hij twee doelpunten en twee assists noteerde. Hij kwam tot 1921 speelminuten en had een passnauwkeurigheid van ongeveer 85 %, volgens statistieken van FotMob. Ook in Europese duels bewees hij zijn waarde voor het team.

Recentelijk heeft Targhalline echter een zware blessure opgelopen, waardoor hij waarschijnlijk voorlopig moet toekijken en zijn ploeg moet missen. Dit betekent dat hij voorlopig niet in actie kan komen, terwijl Feyenoord moet kijken hoe ze het middenveld zonder hem het beste kunnen opvullen.

Persoonlijkheid en inspiratie

Targhalline staat bekend om zijn bescheidenheid en doorzettingsvermogen. Hij reist wanneer mogelijk terug naar Casablanca om familie en jongeren in zijn wijk Belyout te ondersteunen. “Het is belangrijk om iets terug te doen voor de jeugd die in dezelfde situatie zit als ik vroeger. Als ik hen kan inspireren om door te zetten, voelt dat als een overwinning buiten het veld,” aldus Targhalline.

Met zijn harde werk, teammentaliteit en betrokkenheid bij de gemeenschap is Targhalline een speler die zowel op als naast het veld een positieve impact maakt.