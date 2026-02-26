Live voetbal

Memphis Depay laat van zich horen na vermeend racisme van Prestianni

Memphis Depay
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
26 februari 2026, 16:01

Corinthians heeft een krachtig statement afgegeven tegen racisme. De Braziliaanse club van Memphis Depay komt met een directe reactie op de recente gebeurtenissen rond Vinícius Júnior in de Champions League.

Voorafgaand aan het competitieduel met Cruzeiro maakten de spelers van Corinthians, inclusief Depay, een statement. Tijdens de opkomst én bij de teamfoto hielden zij hun shirt voor hun mond. Ze verwezen daarmee naar het gebaar dat in Europa tot grote verontwaardiging leidde. Op de witte shirts prijkte bovendien de duidelijke tekst: ‘Racisme is een misdaad. Meld het.’

Benfica - Real Madrid

Artikel gaat verder onder video

Aanleiding voor het statement was het incident tijdens het Champions League-duel tussen Benfica en Real Madrid in Lissabon. Daar ontstond commotie nadat Benfica-speler Gianluca Prestianni zijn shirt voor zijn mond hield en iets richting Vinícius riep.

De Braziliaanse aanvaller reageerde zichtbaar aangeslagen en haalde direct verhaal bij de scheidsrechter, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Prestianni zou zich schuldig hebben gemaakt aan een racistische uitlating, beweerden Vinícius en zijn ploeggenoten. Zij beweren dat Prestianni 'aap' zei. Het incident leverde de Argentijn een schorsing op voor de return. In die return scoorde Vinícius woensdagavond.

De actie van Corinthians wordt internationaal met instemming ontvangen. Vanuit verschillende continenten stroomden positieve reacties binnen op sociale media.

