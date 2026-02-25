Atalanta heeft zich via een spectaculaire 4-1 zege op Borussia Dortmund geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Dat was voldoende om door te bekeren, na de 2-0 nederlaag van vorige week. De ploeg uit Bergamo domineerde grote delen van de wedstrijd, overleefde een korte opleving van de Duitsers en besliste het duel definitief in een bloedstollende blessuretijd.

Bij Atalanta stond Marten de Roon in de basis en zat Mitchel Bakker op de bank. Bij de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong in de vijfde minuut. Lorenzo Bernasconi leverde vanaf de linkerkant een scherpe voorzet af. Gianluca Scamacca sneed de bal goed aan, en Mert Bensabaini raakte de bal licht tijdens een sliding, waardoor deze precies voor de voeten van Scamacca viel. Scamacca had geen moeite om de bal binnen te schuiven: 1-0

Atalanta bleef daarna de bovenliggende partij. De Italianen combineerden vlot over de flanken en zetten Dortmund vroeg vast, terwijl de Duitsers moeite hadden om onder de druk uit te spelen.

Na 24 minuten kreeg Stephan Zalewski een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Na een goed passje van Scamacca kon hij uithalen, maar doelman Gregor Kobel reageerde uitstekend en tikte de bal in de linkerhoek weg. Tot dat moment had Borussia Dortmund geen enkel schot op doel gelost.

Dortmund dicht bij de gelijkmaker



Na een klein halfuur kwam Dortmund toch gevaarlijk dichtbij de gelijkmaker. Julian Brandt haalde uit, maar Marco Carnesecchi redde scherp en voorkwam dat de bezoekers de aansluitingstreffer maakten.

In de laatste minuut van de eerste helft verdubbelde Atalanta de voorsprong. Davide Zapacosta schoot op doel nadat Kobel een inzet had weggebokst, maar Bensabaini tikte de bal subtiel van richting, waardoor Kobel kansloos was en Zapacosta kon afronden: 2-0 Atalanta.

Vroege kansen voor Atalanta en Dortmund

Na rust werd het spel iets opener. Kort na de pauze draaide Serhou Guirassi knap weg bij zijn tegenstander en haalde uit, maar Carnesecchi tikte de bal met zijn vingertoppen over.

Slechts twee minuten later, in de 51ste minuut, probeerde Marten de Roon het zelf vanaf afstand, maar zijn schot kwam tegen de borst van Carnesecchi terecht en werd daardoor gestopt. Aan de overzijde kreeg Maximilian Beier van Dortmund een grote kans aan de rechterkant. Hij mocht vrij doorlopen, maar zijn inzet belandde via de paal in de verre hoek, waardoor Dortmund opnieuw niet tot scoren kwam.

Doelpunt Pasalic bezorgt Atalanta veilige marge



In de 57ste minuut kwam Atalanta op een comfortabele voorsprong. Marten de Roon leverde vanaf het randje van het zestienmetergebied een scherpe voorzet af. Mario Pašalić dook precies op de juiste plek en kopte de bal krachtig en strak naar beneden, waardoor de keeper kansloos was: 3-0 Atalanta.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd bracht Karim Adeyemi de spanning volledig terug. Een corner van Atalanta werd slecht weggewerkt, waardoor Dortmund in balbezit bleef. De bal kwam bij Adeyemi, die twee tegenstanders passeerde en met links hard uithaalde in de verre bovenhoek: 3-1.

Dramatische ontknoping in blessuretijd

Toen de wedstrijd leek uit te draaien op verlenging, kreeg Atalanta in de absolute slotfase alsnog een strafschop tegen Borussia Dortmund. In de zevende minuut van de blessuretijd slingerde de thuisploeg nog één keer een voorzet het strafschopgebied in. Gianluca Scamacca dook voor zijn man, waarna Mert Bensabaini zijn been hoog optilde en de spits met een verdedigende scorpionkick in het gezicht raakte.

Eerst wees de scheidsrechter naar de cornervlag, maar na een interventie van de VAR keek hij langdurig naar het beeldscherm. Pas daarna twijfelde hij niet meer en wees hij resoluut naar de stip. En deelde hij ook nog twee rode kaarten uit aan bankzitters: Giorgio Scalvini en Nico Schlotterbeck, die beiden niet in het veld stonden. Voor Bensabaini betekende het bovendien zijn tweede gele kaart, waardoor Dortmund met tien man verder moest.

Luka Saramazić nam zijn verantwoordelijkheid vanaf elf meter. Hij schoot de bal onberispelijk in de kruising, buiten bereik van Kobel. Het stadion ontplofte van vreugde: 4-1. Spelers en supporters konden nauwelijks geloven wat er zojuist was gebeurd. In de achtste finale neemt Atalanta het op tegen Arsenal of Bayern München.