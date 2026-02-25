René Wagelaar denkt dat degradatie zomaar eens ontzettend zwaar kan gaan vallen voor Heracles Almelo, zo vertelt hij bij VoetbalTijd. De zaakwaarnemer en analist is bang voor een scenario waarin de Almeloërs niet meer wegkomen uit het zogeheten ‘moeras’ van de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien voorspelt Wagelaar weinig perspectief voor de Heraclieden als hij het aankomende programma in de Eredivisie bekijkt.

Na de 4-0-nederlaag in de degradatiekraker tegen Go Ahead Eagles is het crisis met een hoofdletter C in Almelo. De ploeg staat vijf punten achter op nummer zestien NAC Breda, met nog tien wedstrijden voor de boeg. De afstand tot de veilige vijftiende plek bedraagt inmiddels zeven punten. Deze zaterdag komt ook nog eens PSV op bezoek. “Die wedstrijd wordt gespeeld met de lampen uit. Poh, dit wordt wat”, zegt Wagelaar gekscherend.

De zaakwaarnemer denkt dat Heracles in grote problemen kan komen na degradatie. “Ze willen natuurlijk binnen een jaar terug naar de Eredivisie, maar als dat niet lukt, wordt het een hele strijd. Dan wordt het écht heel lastig”, schetst hij. “In die Keuken Kampioen Divisie spelen allemaal topploegen… Roda JC, RKC Waalwijk, MVV Maastricht… iedereen kan van elkaar winnen. Probeer maar eens terug te komen. Veel spelers van de selectie van Heracles zullen vertrekken.”

Loodzwaar programma

Met nog tien wedstrijden te gaan is het programma voor Heracles niet eenvoudig. De ploeg speelt nog tegen onder meer PSV, AZ, Ajax en FC Utrecht.

“Ze kunnen nog vijftien tot twintig punten pakken”, begint Wagelaar opvallend hoopvol. Hij vervolgt direct cynisch: “Als de tegenstander niet op komt dagen. Anders hebben ze weinig kans. Wat een programma… potverdomme”, besluit de analist.