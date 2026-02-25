De geruchten over een transfer van naar FC Twente lijken steeds hardnekkiger te worden. Volgens WFCGRONINGEN, een X-account waarop dagelijks tal van transfergeruchten voorbij komen, bevindt een mogelijke overgang zich in een vergevorderd stadium. Het account meldt onder meer dat Weghorst met zijn kinderen naar een school in de regio is gaan kijken.

De situatie van Weghorst bij Ajax, zijn huidige club, is bekend: zijn contract loopt af en na zijn blessure moet hij genoegen nemen met een reserverol achter Kasper Dolberg. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad is de 33-jarige spits daar absoluut niet blij mee, waardoor een vertrek in de zomer aannemelijk lijkt. De krant kopte vorige week zelfs groot: ‘Vulkaan Weghorst staat op uitbarsten’.

Waar RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing twee weken geleden al meldde dat Weghorst een huis heeft gekocht in de regio Enschede, doet WFCGRONINGEN daar nu nog een schepje bovenop. Het account, dat door meerdere journalisten wordt gevolgd, schrijft dat Weghorst huizen bekijkt in Goor, een plaats in de gemeente Hof van Twente.

Transfer Weghorst naar Twente blijkt 'megaver'

“Dit is overigens al echt megaver”, aldus WFCGRONINGEN, verwijzend naar het eerdere gerucht over een terugkeer naar Twente. “Weghorst is al huizen aan het bekijken in Goor en zijn kinderen hebben al naar een school gekeken”, meldt het account.

Daarmee lijkt een transfer van Weghorst naar Twente steeds realistischer te worden. In het verleden sprak de ervaren spits openlijk over zijn liefde voor de Tukkers, wat de kans op een deal vergroot. Bovendien loopt zijn contract bij Ajax komende zomer af, waardoor Twente hem transfervrij zou kunnen overnemen.