Live voetbal

Gerucht gaat hard rond: 'Weghorst kijkt naar huis in Goor en bezoekt school'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
25 februari 2026, 14:14

De geruchten over een transfer van Wout Weghorst naar FC Twente lijken steeds hardnekkiger te worden. Volgens WFCGRONINGEN, een X-account waarop dagelijks tal van transfergeruchten voorbij komen, bevindt een mogelijke overgang zich in een vergevorderd stadium. Het account meldt onder meer dat Weghorst met zijn kinderen naar een school in de regio is gaan kijken.

De situatie van Weghorst bij Ajax, zijn huidige club, is bekend: zijn contract loopt af en na zijn blessure moet hij genoegen nemen met een reserverol achter Kasper Dolberg. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad is de 33-jarige spits daar absoluut niet blij mee, waardoor een vertrek in de zomer aannemelijk lijkt. De krant kopte vorige week zelfs groot: ‘Vulkaan Weghorst staat op uitbarsten’.

Artikel gaat verder onder video

Waar RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing twee weken geleden al meldde dat Weghorst een huis heeft gekocht in de regio Enschede, doet WFCGRONINGEN daar nu nog een schepje bovenop. Het account, dat door meerdere journalisten wordt gevolgd, schrijft dat Weghorst huizen bekijkt in Goor, een plaats in de gemeente Hof van Twente.

Transfer Weghorst naar Twente blijkt 'megaver'

“Dit is overigens al echt megaver”, aldus WFCGRONINGEN, verwijzend naar het eerdere gerucht over een terugkeer naar Twente. “Weghorst is al huizen aan het bekijken in Goor en zijn kinderen hebben al naar een school gekeken”, meldt het account.

Daarmee lijkt een transfer van Weghorst naar Twente steeds realistischer te worden. In het verleden sprak de ervaren spits openlijk over zijn liefde voor de Tukkers, wat de kans op een deal vergroot. Bovendien loopt zijn contract bij Ajax komende zomer af, waardoor Twente hem transfervrij zou kunnen overnemen.

➡️ Meer nieuws over Wout Weghorst

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 10
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
818 Reacties
1.247 Dagen lid
5.207 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft toch zelf een school opgericht?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
818 Reacties
1.247 Dagen lid
5.207 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft toch zelf een school opgericht?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws