Feyenoord wint oefenduel van Lokeren, Sterling ontbreekt

Robin van Persie tijdens een persconferentie van Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
25 februari 2026, 15:02   Bijgewerkt: 15:24

Feyenoord heeft een oefenwedstrijd tegen het Belgische Lokeren met 2-0 gewonnen. Dat meldt RTV Rijnmond, dat aanwezig was bij het duel, woensdagmiddag.

Bij Feyenoord ontbraken basisspelers als Luciano Valente, Anel Ahmedhodzic, Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe. Het duel was niet bedoeld om Raheem Sterling wedstrijdritme op te laten doen, want ook hij ontbrak.

Tengstedt trefzeker

De wedstrijd tegen Lokeren, de nummer negen van het tweede niveau in België, kwam maar moeizaam op gang. Uiteindelijk wist Feyenoord pas in het tweede bedrijf het verschil te maken. Casper Tengstedt was bij allebei de doelpunten betrokken. Hij scoorde en gaf een assist op Tobias van den Elshout, die ook scoorde.

Opstelling Feyenoord: Benda; Giersthove, Lotomba, Agboluaje (46’ Otte), Gardenier (46’Sneijer); Nahany (46’ Rust), De Koning (46’ ’t Zand), Van den Elshout; Sliti (76' Schaken), Tengstedt, Borges

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

