Feyenoord heeft een oefenwedstrijd tegen het Belgische Lokeren met 2-0 gewonnen. Dat meldt RTV Rijnmond, dat aanwezig was bij het duel, woensdagmiddag.

Bij Feyenoord ontbraken basisspelers als Luciano Valente, Anel Ahmedhodzic, Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe. Het duel was niet bedoeld om Raheem Sterling wedstrijdritme op te laten doen, want ook hij ontbrak.

Tengstedt trefzeker

De wedstrijd tegen Lokeren, de nummer negen van het tweede niveau in België, kwam maar moeizaam op gang. Uiteindelijk wist Feyenoord pas in het tweede bedrijf het verschil te maken. Casper Tengstedt was bij allebei de doelpunten betrokken. Hij scoorde en gaf een assist op Tobias van den Elshout, die ook scoorde.

Opstelling Feyenoord: Benda; Giersthove, Lotomba, Agboluaje (46’ Otte), Gardenier (46’Sneijer); Nahany (46’ Rust), De Koning (46’ ’t Zand), Van den Elshout; Sliti (76' Schaken), Tengstedt, Borges