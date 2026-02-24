Jordi Cruijff heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat geen tweede doelman van Ajax werd deze winter, schrijft het Algemeen Dagblad. Na het vertrek van naar Heracles Almelo dacht men er in de Johan Cruijff ArenA aan de negentienjarige keeper door te schuiven, maar dat ging niet door. Ook het plan waarmee Heerkens naar Ajax werd gehaald staat op losse schroeven, aangezien Cruijff komende zomer een nieuwe eerste doelman wil halen.

Ajax betaalde afgelopen zomer zo’n twee miljoen euro aan Sparta Praag om Heerkens naar Nederland te halen. Het plan was om de talentvolle keeper eerst een jaar te laten rijpen bij Jong Ajax. Als hij zich goed zou ontwikkelen, zou de jongeling komend seizoen eerste doelman kunnen worden, zo was het plan van Alex Kroes. Voordat ‘het plan kon rijpen’, was de technisch directeur echter alweer vertrokken.

Begin deze maand begon Cruijff als opvolger van Kroes in de Johan Cruijff ArenA. Toen Pasveer afgelopen transferperiode besloot dat hij terug wilde keren naar Heracles Almelo, klonken er volgens het AD intern stemmen om Heerkens te promoveren tot tweede doelman. Dat zag de bestuurder, die op dat moment nog niet in zijn functie was toegetreden, absoluut niet zitten en hij stak hier hoogstpersoonlijk een stokje voor.

Cruijff wilde namelijk een meer ervaren tweede keeper achter Vitezslav Jaros, waarna Ajax Maarten Paes naar Nederland haalde. Toen Jaros vorige week zijn knie verdraaide, werd duidelijk dat hij tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld. Daardoor mocht Paes tegen NEC (1-1) direct debuteren. Heerkens sprak hier maandagavond zijn teleurstelling over uit.

Nieuwe eerste doelman

Het plan van Kroes om Heerkens komend seizoen eerste doelman te maken bij Ajax, lijkt onder Cruijff alleen maar lastiger te worden. Het AD weet namelijk dat de technisch directeur in de zomer een nieuwe eerste keeper wil kopen. De verwachting is dat Heerkens of Paul Reverson, reservekeeper bij Jong Ajax, in dat geval verhuurd zal worden.