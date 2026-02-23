Go Ahead Eagles boekte zondag een overtuigende 4-0 overwinning op Heracles Almelo, maar de feestvreugde in Deventer is een dag later ver te zoeken. Volgens journalist Tijmen van Wissing op X is het naderhand in de stad mis gegaan en heeft er een voorval plaatsgevonden waarbij een assistent-trainer is gearresteerd.

De overwinning van Go Ahead Eagles werd zaterdagavond uitbundig gevierd in Deventer. Een dag later is de sfeer rond de club echter minder euforisch. Op sociale media gaan beelden rond van assistent Rick Adjei die meegenomen wordt door de politie.

Van Dop op onderzoek

Volgens Van Wissing wordt er achter de schermen gewerkt aan duiding van de gebeurtenissen. Algemeen directeur Jan Willem van Dop zou richting het betreffende café zijn gegaan, omdat het verhaal volgens hem genuanceerder ligt dan op sociale media wordt geschetst. Later op de dag volgt een statement van de club.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is op dit moment niet officieel bevestigd. Online circuleren verschillende lezingen van het incident, maar die zijn niet onafhankelijk geverifieerd. De club heeft nog geen inhoudelijke verklaring naar buiten gebracht over de aard van het incident of de rol van betrokkenen. Zodra die verklaring er is, kan meer duidelijkheid worden gegeven over wat er daadwerkelijk is gebeurd.