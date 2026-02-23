Dick Advocaat stopt per direct als bondscoach van Curaçao, zo maakt de bond bekend via de officiële kanalen. De 78-jarige trainer voelt zich door de gezondheid van zijn dochter genoodzaakt om niet mee te gaan naar het WK. Fred Rutten zal daardoor komende zomer aan het roer staan op het toernooi.

Curaçao plaatste zich in november onder leiding van Advocaat voor het eerst in de geschiedenis voor het WK, dat komende zomer wordt georganiseerd in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De beslissende wedstrijd liet de oefenmeester aan zich voorbijgaan. Advocaat keerde wegens familieomstandigheden terug naar Nederland, maar zag zijn ploeg zich wel plaatsen voor het toernooi. Destijds was de vrouw van Advocaat ziek, maar de keuzeheer was ervan overtuigd dat hij gewoon bij het toernooi aanwezig zou zijn.

Maandagochtend maakt de voetbalbond van Curaçao bekend dat Advocaat per direct stopt. De gezondheidsproblemen van zijn dochter zijn hier de oorzaak voor. "Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat", maakt de 78-jarige trainer duidelijk in een statement. "Dit is dus een vanzelfsprekende beslissing. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik Curaçao, de mensen daar en mijn collega’s heel erg ga missen."

Advocaat noemt de kwalificatie met Curaçao voor het WK 'een van de hoogtepunten uit zijn loopbaan'. "Ik ben trots op mijn spelers en staf en de bestuursleden die in ons geloofden", aldus de keuzeheer.

Ook Pot en Van Eijck vertrekken

Naast Advocaat stoppen ook assistent Cor Pot en dokter Casper van Eijck per direct bij Curaçao. Eerstgenoemde was de rechterhand van de bondscoach, terwijl de arts de familie van Advocaat de komende tijd gaat begeleiden. Perschef Kees Jansma en teammanager Wouter Jansen blijven wel aan de nationale ploeg van het eiland verbonden.

Rutten debuteert in maart

Rutten, die zonder club zat sinds zijn vertrek bij PSV in 2023, zal komende zomer de leiding hebben over Curaçao op het WK. Het eiland is op het toernooi ingedeeld in groep E, waar het Ecuador, Duitsland en Ivoorkust treft. Rutten zal eind maart debuteren voor Curaçao, als er oefenduels met China en Australië op de planning staan.

"Dick is een icoon in de voetbalwereld", laat Rutten weten via de kanalen van de bond van Curaçao. "Het is oprecht een eer om zijn werk voort te zetten. Ik heb met Dick en zijn staf gesproken en ga in zijn lijn door. Het is treurig voor Dick, maar Curaçao kan van mij dezelfde inzet verwachten", belooft hij.