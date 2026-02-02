Peter Bosz heeft zondag zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2028. Een dag later, maandagochtend, was de trainer te gast in de ochtendshow van Radio JOE, waar hij verrassende uitspraken deed over zijn ambities als bondscoach. Ook gaf hij aan Curaçao te verkiezen boven het Nederlands elftal.

Bosz belde maandagochtend in bij de uitzending van Coen en Sander bij Radio JOE. Daar kreeg hij een vraag of hij een Oranje-clausule in zijn contract heeft staan. “Mij is ooit een keer de vraag gesteld: ‘Zou je weleens bondscoach willen worden?’ En daar heb ik gewoon een eerlijk antwoord op gegeven. Dat lijkt me wel een keer leuk, dat lijkt me een hele eer”, aldus Bosz in de ochtendshow. De Apeldoorner voegde daar later aan toe dat er één land is dat hij dan nog boven Nederland plaatst: “Er is één land dat ik dan nog boven Nederland plaats en dat is Curaçao”.

Commotie rond Oranje-clausule

De eerdere uitspraken van Bosz over een mogelijk bondscoachschap leidden al tot de nodige commotie. “Dan lees ik dat ik gesolliciteerd heb en dat het onfatsoenlijk is dat ik op de baan van iemand jaag die er nog zit, terwijl ik gewoon antwoord geef op een hele normale vraag”, reageerde de trainer van PSV, die zondag bekendmaakte zijn contract bij te verlengen tot medio 2028. "Dus dat is wat ik gedaan heb en dat is dus een heel groot thema geworden."

Rond de recente contractverlenging bij PSV was er veel speculatie over een mogelijke 'Oranje-clausule' in zijn nieuwe verbintenis. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV heeft echter stellig ontkend dat een dergelijke clausule bestaat. “Nul. Niks. Geen clausules”, liet Brands zondag al weten. Bosz zelf hield zich op de vlakte over de details van zijn contract. “Over wat er in mijn contract staat, over bepalingen en dat soort zaken, daar hebben jullie niks mee te maken”, stelde hij. Gevraagd naar de openheid van Brands over de contractdetails, reageerde Bosz enigszins verrast. “Nou, prima. Laat Marcel dat maar zeggen dan. Maar ik ga niks zeggen over hoe mijn contract eruitziet”, aldus de trainer.