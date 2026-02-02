Ajax neemt voorlopig afscheid van . De 21-jarige doelman maakt het seizoen af bij MK Dons, zo meldt Algemeen Dagblad-verslaggever Johan Inan. De keeper heeft zijn medische keuring doorstaan en vertrekt op huurbasis naar de club uit de League Two, die bovendien een optie tot koop heeft bedongen.

Setford debuteerde in augustus 2021 voor Jong Ajax en werd de jongste doelman ooit van het beloftenteam. Een jaar later werd hij onderscheiden met de Abdelhak Nouri Trofee, de prijs voor het grootste talent van de Ajax-opleiding in het seizoen 2021/22.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer werd al duidelijk dat Ajax afscheid wilde nemen van Setford. "Niet omdat hij niet goed kan keepen, maar omdat hij te veel verdient", schreef Ajax-watcher Johan Inan toen. "Interesse is er, maar vooral van clubs die nog niet de helft van zijn salaris kunnen ophoesten." Hoeveel Setford precies opstrijkt, is niet bekend. In Engeland speelt ook zijn jongere broer Tommy, die onder contract staat bij Arsenal.

In totaal kwam Charlie Setford 58 keer in actie voor Jong Ajax en hield hij veertien keer de nul. Een doorbraak naar het eerste elftal bleef echter uit. Dit seizoen stonden bij Jong Ajax doorgaans Joeri Heerkens of Paul Reverson onder de lat, waardoor Setford geen speelminuten maakte en op een dood spoor belandde. De doelman ligt in Amsterdam nog vast tot de zomer van 2027, maar een contractverlenging lijkt onwaarschijnlijk.