Live voetbal 1

Derksen schuift Schreuder naar voren voor Ajax: ‘Met hem ben je uit de brand’

asdflkj
Foto: © Talpa/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 februari 2026, 14:17

Dick Schreuder moet de nieuwe trainer van Ajax worden, zo stelt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. Volgens de oud-voetballer steekt de trainer van NEC ‘met kop en schouders’ boven alle andere trainers in Nederland uit en lost zijn komst veel problemen op bij Ajax.

Ajax is momenteel op zoek naar een opvolger van John Heitinga, die in november werd ontslagen. Fred Grim neemt momenteel de honneurs waar in de Johan Cruijff ArenA en hij mag tot het einde van het seizoen blijven zitten. Nu is het aan nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die zondag zijn eerste werkdag had, om voor komende zomer een nieuwe trainer aan te stellen.

Artikel gaat verder onder video

In Groeten uit Grolloo wordt gesuggereerd dat dit, gezien het netwerk van Cruijff, een Spanjaard lijkt te gaan worden. “Jordi heeft alleen kennis van het Spaanse voetbal en daar ook wat connecties”, begint Derksen, die het niet verstandig vindt om een goede trainer uit Spanje weg te halen. “Maar dan betaal je een godsvermogen om hem naar Ajax te halen.”

Volgens Derksen is de oplossing voor Cruijff en Ajax echter ‘zo eenvoudig’. “Dick Schreuder heeft bij PEC Zwolle en nu bij NEC bewezen dat hij een absolute toptrainer is. Hij steekt momenteel met kop en schouders boven het hele trainerskorps uit in Nederland”, stelt de voormalig vleugelverdediger. “Haal die man in godsnaam naar Ajax, dan ben je uit de brand.” De analist zou het wel ‘heel verstandig’ vinden als Marcel Boekhoorn er alles aan doet om Schreuder bij NEC te houden. “Maar Ajax moet het in ieder geval proberen. Ik denk dat je aan Dick Schreuder veel meer hebt dan aan een trainer uit een totaal andere cultuur.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Melvin Boel

Fans van Go Ahead Eagles schreeuwen om vertrek van Melvin Boel

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Spelersbus Feyenoord

Supporters van Feyenoord wachten tevergeefs de spelersbus op

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel