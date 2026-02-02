Dick Schreuder moet de nieuwe trainer van Ajax worden, zo stelt Johan Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. Volgens de oud-voetballer steekt de trainer van NEC ‘met kop en schouders’ boven alle andere trainers in Nederland uit en lost zijn komst veel problemen op bij Ajax.

Ajax is momenteel op zoek naar een opvolger van John Heitinga, die in november werd ontslagen. Fred Grim neemt momenteel de honneurs waar in de Johan Cruijff ArenA en hij mag tot het einde van het seizoen blijven zitten. Nu is het aan nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die zondag zijn eerste werkdag had, om voor komende zomer een nieuwe trainer aan te stellen.

Artikel gaat verder onder video

In Groeten uit Grolloo wordt gesuggereerd dat dit, gezien het netwerk van Cruijff, een Spanjaard lijkt te gaan worden. “Jordi heeft alleen kennis van het Spaanse voetbal en daar ook wat connecties”, begint Derksen, die het niet verstandig vindt om een goede trainer uit Spanje weg te halen. “Maar dan betaal je een godsvermogen om hem naar Ajax te halen.”

Volgens Derksen is de oplossing voor Cruijff en Ajax echter ‘zo eenvoudig’. “Dick Schreuder heeft bij PEC Zwolle en nu bij NEC bewezen dat hij een absolute toptrainer is. Hij steekt momenteel met kop en schouders boven het hele trainerskorps uit in Nederland”, stelt de voormalig vleugelverdediger. “Haal die man in godsnaam naar Ajax, dan ben je uit de brand.” De analist zou het wel ‘heel verstandig’ vinden als Marcel Boekhoorn er alles aan doet om Schreuder bij NEC te houden. “Maar Ajax moet het in ieder geval proberen. Ik denk dat je aan Dick Schreuder veel meer hebt dan aan een trainer uit een totaal andere cultuur.”