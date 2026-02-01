Live voetbal

Supporters van Feyenoord wachten tevergeefs de spelersbus op

Spelersbus Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 februari 2026, 22:03

Supporters van Feyenoord hebben zondagavond tevergeefs de spelersbus opgewacht. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Feyenoord verblijft vermoedelijk in een hotel.

Volgens de krant heeft een groep zich rond 18.30 uur in de avond verzameld bij het trainingscomplex 1908. De bedoeling was om de spelers op te wachten na de wanvertoning van Feyenoord op bezoek bij PSV. De Rotterdammers stonden al na twintig minuten spelen met 3-0 achter. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Feyenoord hebben vanwege dit resultaat urenlang bij de poorten van het trainingscomplex gestaan, maar tevergeefs. Om 20.00 uur was de bus van Feyenoord namelijk nog steeds niet teruggekeerd. Fans besloten vervolgens de vertrekken, evenals de aanwezige politie.

Volgens het Algemeen Dagblad is de kans niet groot dat Feyenoord later op de avond nog terugkeert in Rotterdam. De club verblijft vermoedelijk in een hotel.

  Gisteren, 22:58
  Gisteren, 21:41
  Gisteren, 21:39
PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

