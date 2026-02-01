Supporters van Feyenoord hebben zondagavond tevergeefs de spelersbus opgewacht. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Feyenoord verblijft vermoedelijk in een hotel.

Volgens de krant heeft een groep zich rond 18.30 uur in de avond verzameld bij het trainingscomplex 1908. De bedoeling was om de spelers op te wachten na de wanvertoning van Feyenoord op bezoek bij PSV. De Rotterdammers stonden al na twintig minuten spelen met 3-0 achter. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand.

Supporters van Feyenoord hebben vanwege dit resultaat urenlang bij de poorten van het trainingscomplex gestaan, maar tevergeefs. Om 20.00 uur was de bus van Feyenoord namelijk nog steeds niet teruggekeerd. Fans besloten vervolgens de vertrekken, evenals de aanwezige politie.

Volgens het Algemeen Dagblad is de kans niet groot dat Feyenoord later op de avond nog terugkeert in Rotterdam. De club verblijft vermoedelijk in een hotel.