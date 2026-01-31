Wesley Sneijder (41) maakt verrassende rentree: zaterdag debuut voor vierdeklasser?

Wesley Sneijder gaat op 41-jarige leeftijd weer voetballen. De recordinternational van het Nederlands elftal kan vandaag (zaterdag) mogelijk al gaan debuteren voor vierdeklasser OSM'75 uit Maarssenbroek, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Sneijder kende een zeer succesvolle carrière, die hem van Ajax langs clubs als Real Madrid en Internazionale leidde. Met laatstgenoemde club won hij in 2010 de Champions League. In datzelfde jaar was hij de grote man op het WK in Zuid-Afrika, waar Oranje tot de finale reikte, maar daarin na verlenging ten onder ging tegen Spanje. In 2019 beëindigde hij zijn actieve loopbaan, als speler van het Qatarese Al-Gharafa.

Sinds zijn pensioen volgde Sneijder onder meer de trainerscursus bij de KNVB, maar die brak hij halverwege af. Verder is hij regelmatig te zien als analist bij Ziggo Sport. Ook is Sneijder momenteel te zien in het programma Nog één keer fit, waarin hij samen met Wim Kieft en Royston Drenthe probeert om - de titel zegt het al - weer wat fitter te worden.

OSM'75, de nummer twee van de vierde klasse E, heeft Sneijder dus zover gekregen om zijn voetbalschoenen uit het vet te halen. Zaterdag, in het thuisduel met UVV, zou de middenvelder al kunnen debuteren. "Wesley heeft zich bij ons ingeschreven en we gaan kijken hoeveel hij bij de wedstrijden kan zijn. Hij is veel in het buitenland, dus ik verwacht hem niet wekelijks bij de selectie te hebben. We gaan de komende tijd gewoon kijken hoe we het gaan invullen met elkaar. Hij is er als het goed is wel bij vandaag", laat trainer Berry van Wijk weten tegenover het AD.

Bij OSM'75 wordt Sneijder teamgenoot van zijn jongste broertje Rodney (34), die als prof onder meer uitkwam voor FC Utrecht en RKC Waalwijk. Hun oudere broer Jeffrey (43) is als assistent van Van Wijk verbonden aan de club.