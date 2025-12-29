Clubiconen als Sneijder en Bergkamp staan plots voor terugkeer bij Ajax

Komt er een soort tweede Fluwelen Revolutie bij Ajax? Als het aan Jordi Cruijff ligt wel. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers wil meer oud-voetballers in de gelederen, wat de deur openzet voor enkele grote namen.

In 2010 zette Johan Cruijff de Fluwelen Revolutie in. Hij was teleurgesteld in het Ajax van dat moment en het bijbehorende bestuur. Ook was het spel van de eerste selectie niet meer des Ajax. Aan de hand van oud-voetballers van de club moesten de Amsterdammers weer terug worden gebracht naar de top. Namen als Wim Jonk en Dennis Bergkamp kregen daarbij een vooraanstaande rol.

Nu, vijftien jaar later, komt er weer een Cruijff 'aan de macht' bij Ajax. Zoon Jordi heeft al aangegeven meer oud-voetballers bij Ajax aan te willen nemen, blijkt uit informatie van De Telegraaf. Elk jeugdelftal moet worden geassisteerd door een jonge, ambitieuze (data)trainer én een oud-Ajax-speler. "Het zou de deur weer kunnen openzetten voor Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Richard Witschge, Jan Wouters, Gerald Vanenburg, John van ’t Schip en Simon Tahamata, die de club de afgelopen jaren gedesillusioneerd verlieten", weet Mike Verweij.

Dat zijn niet alle namen die de journalist van De Telegraaf noemt. Ook Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Marco van Basten, Siem de Jong, Ricardo van Rhijn en Daniël de Ridder passeren de revue. "De laatste drie lopen al 2,5 jaar mee binnen de club en bevestigen de kracht van oud-topsporters met zakelijk opgeleide werknemers", voegt Verweij toe. Gesprekken met Sneijder lopen momenteel al, maar die kunnen in een stroomversnelling raken wanneer Cruijff officieel intreedt bij Ajax.