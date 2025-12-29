Jordi Cruijff wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. Dat nieuws kwam zondag naar buiten. De Telegraaf heeft ondertussen een analyse gedeeld waaruit blijkt waarom de directie in Amsterdam zoveel vertrouwen in de zoon van Johan heeft.

Cruijff bereikte afgelopen weekend een mondeling akkoord op hoofdlijnen over een contract tot medio 2028. Maar pas in februari op zijn vroegst zal hij tekenbevoegdheid hebben. "Dat houdt verband met de voordracht door de rvc en het uitschrijven van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA), waarop Cruijff moet worden benoemd als statutair directeur", weet Mike Verweij van De Telegraaf. De komende tijd zal hij dus meelopen met Alex Kroes en Marijn Beuker en tijdens deze wintertransferperiode kan hij dus nog amper invloed uitoefenen.

Waarom kiest Ajax voor Cruijff?

Er zijn een hoop verschillende redenen waarom Ajax Cruijff zo ziet zitten. Te beginnen met de 'klik die er vrijwel direct was'. Cruijff heeft de laatste tijd veel contact gehad met Menno Geelen, Kroes en Beuker en besprak met hem veel diverse zaken. Verder is men binnen Ajax zeer overtuigd geraakt door het cv van Cruijff. "Het feit dat hij met de grootste club van Israël, Maccabi Tel Aviv, en FC Barcelona al twee uiterst gecompliceerde clubs op zijn curriculum vitae heeft, pleit in zijn voordeel."

Maar dat is lang niet alles. Uit gesprekken kwam eveneens de 'persoonlijkheid en zakelijkheid van Jordi' aan het licht, terwijl zijn netwerk zeer nuttig kan zijn in de komende jaren. "Niet dat Xavi Hernandez, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Peter Bosz, Henk ten Cate of Pep Guardiola volgend seizoen als trainer voor de groep staat, maar de topcoaches zijn wel boezemvrienden van de familie Cruijff bij wie hij altijd kan aankloppen voor een technisch advies of een andere gunst." Cruijff werkte bij Maccabi Tel Aviv al samen met PSV-trainer Bosz, die net als speler Oscar Gloukh lovend is over Jordi.

'Goed genoeg is oud genoeg'

Cruijff heeft onder andere aangegeven weer veel meer te willen focussen op de jeugdopleiding bij Ajax, onder het mom van 'goed genoeg is oud genoeg'. De grootste talenten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar Ajax 1. "Transfersommen van vijftien tot twintig miljoen euro voor achttien- tot 21-jarigen zijn uit den boze en kunnen als de financiële situatie van Ajax dat weer toestaat alleen worden uitgegeven aan routiniers als destijds Dusan Tadic en Daley Blind, die de jongeren bij de hand kunnen nemen", stelt Verweij, die ook ziet dat de visie van Jordi vergelijkbaar is met die van vader Johan tijdens 'De Fluwelen Revolutie'.

Er werd gevreesd dat Jordi ietwat conservatief zou zijn, maar dat bleek totaal niet uit de gesprekken. Zo staat de nieuwe technisch directeur open voor ambitieuze data-trainers en wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook wil hij weer meer oud-voetballers aan de club verbonden zien worden. Namen als Wim Jonk, Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp en vele anderen zouden eventueel dan ook een belletje kunnen verwachten binnenkort. Ajax vindt het ook geen probleem als Cruijff zijn werkzaamheden bij de Indonesische voetbalbond zal voortzetten: dit zal slechts enkele dagen per jaar van zijn tijd in beslag nemen en Ajax hoopt er profijt uit te halen.

Ook vindt men het in Amsterdam een voordeel dat Jordi meer Spanjaard dan Nederlander is, waardoor hij zich niet zal laten storen door meningenfabriek Nederland. "Binnen Ajax wordt verheugd gereageerd op het akkoord met Cruijff. Garanties dat hij slaagt, zijn niet te geven. Maar bijna iedereen is het erover eens dat hij de juiste man op het juiste moment is."