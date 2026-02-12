Kansas City wordt de uitvalsbasis van het Nederlands elftal op het aankomende WK. Oranje gaat trainen op de KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub Kansas City Current.

Kansas City, waar het Nederlands elftal bovendien de afsluitende groepswedstrijd tegen Tunesië speelt, ligt binnen twee uur vliegen van de andere speelsteden Dallas en Houston, waar Oranje de overige groepswedstrijden afwerkt. Verder beschikt de KC Current Training Facility over twee velden en een indoor gym. Het volledige complex is tijdens het verblijf exclusief beschikbaar voor Oranje, zo meldt de KNVB. De stad ligt in Missouri, op staatslijn met Kansas.

Artikel gaat verder onder video

“Bij het kiezen van ons basecamp hebben we eerst gekeken naar het in verhouding meest gunstige klimaat in de regio waar we spelen”, licht bondscoach Ronald Koeman de keuze toe. “Daarnaast hebben we gelet op andere sportieve voorwaarden die belangrijk zijn om goed te kunnen trainen en verblijven: de kwaliteit van de velden en faciliteiten, de ligging en de reisafstanden. Ik heb de locatie zelf ook bezocht en voor de regio waarin wij tijdens de groepsfase spelen, is Kansas City de beste keuze. De ligging is bovendien gunstig. Dit alles draagt eraan bij dat we ons volledig op het voetbal kunnen richten."

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen stelt dat de KNVB altijd streeft om 'het team op alle mogelijke manieren te faciliteren'. "Zo ook met het basecamp. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij we meerdere locaties hebben beoordeeld op sportieve, logistieke en organisatorische criteria. De keuze voor het basiskamp in Kansas City past in dat streven: een professioneel ingerichte omgeving die het team in staat stelt zo optimaal mogelijk toe te werken naar de wedstrijden. Mooi bovendien dat we in Kansas City onze laatste groepswedstrijd spelen en daar samen met onze Oranje-fans de groepsfase kunnen afsluiten.”

Kansas City Current mede-eigenaren Angie en Chris Long zijn vereerd om Oranje te mogen ontvangen. “Voor Kansas City Current is het een enorm voorrecht om een voetballand met een rijke geschiedenis als Nederland te mogen verwelkomen. Deze kans is een bevestiging dat we met onze neergezette infrastructuur ondersteuning kunnen bieden aan topspelers."

Het programma in aanloop naar en tijdens het WK, evenals de accommodatie waar het Nederlands elftal in Kansas City zal verblijven, wordt op een later moment bekendgemaakt.