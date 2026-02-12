Live voetbal 2

Bosz: 'Saibari krijgt meer schoppen tijdens wedstrijden'

12 februari 2026, 17:19

Peter Bosz zal zijn spelers geen strobreed in de weg leggen als zij dit weekend carnaval willen vieren. PSV speelt vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Volendam en daarna lijken de spelers enkele vrije dagen te krijgen die samenvallen met het volksfeest.

Bosz houdt er rekening mee dat de selectie het feestgedruis in duikt. "Ik weet oprecht niet of ze dat gaan doen", wordt hij geciteerd door NU.nl op de wekelijkse persconferentie. "Maar ik kan het me heel goed voorstellen dat die jongens zich na de wedstrijd van morgen gaan omkleden. We wonen in Eindhoven."

Bosz vreest voor griep

Hoewel de trainer zijn spelers de vrijheid geeft, deelde hij wel een kleine waarschuwing uit met een knipoog. "Of ik ze regels ga opleggen? Ja, dat ze niet te dronken moeten worden", zo zei Bosz lachend. Toch vertrouwt hij op de professionaliteit van zijn groep. "Het zijn volwassen mensen en die weten heel goed wat ze wel en niet kunnen doen. Ik maak me eerder zorgen dat die jongens griep gaan krijgen, wanneer ze allemaal zo dicht op elkaar staan."

'Saibari krijgt meer schoppen'

Ondanks de ruime voorsprong van zeventien punten op achtervolger Feyenoord, neemt Bosz geen risico met de fitheid van zijn spelers. Ismael Saibari zal tegen FC Volendam ontbreken in de wedstrijdselectie. De middenvelder krijgt rust nadat hij met Marokko actief was op de Afrika Cup en daardoor de winterstop in Nederland moest overslaan. Volgens Bosz is de frisheid bij de Marokkaan wat afgenomen en wordt hij opgezocht door tegenstanders. Anass Salah-Eddine, die net als Saibari nauwelijks vakantie heeft gehad, is vanwege voetklachten een twijfelgeval. 

"In wedstrijden krijgt hij meer schoppen en dat heeft met alertheid te maken. Die kun je ontwijken, maar ik zie hem nu twee of drie keer in een wedstrijd op de grond liggen. Hij is niet geblesseerd en speelde tegen Groningen goed, maar die jongens (ook Anass Salah-Eddine, red.) hebben geen vakantie gehad", merkt Bosz op. De afwezigheid van Saibari is echter van korte duur. "Na deze wedstrijd is hij er weer bij."

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.740 Reacties
1.235 Dagen lid
19.426 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij heeft genoeg handdoeken om zijn tranen te drogen. Ontopic: natuurlijk krijgt iemand die veel aan de bal is en graag een speler passeert meer schoppen dan iemand die alleen een bal weg schopt.

Neesje
1.823 Reacties
1.235 Dagen lid
9.010 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan moet hij gaan dammen of zo !

Volendam - PSV

FC Volendam
20:00
PSV
11,00
7,00
1,25
Wordt gespeeld op 13 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
11
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

