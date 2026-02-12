Peter Bosz zal zijn spelers geen strobreed in de weg leggen als zij dit weekend carnaval willen vieren. PSV speelt vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Volendam en daarna lijken de spelers enkele vrije dagen te krijgen die samenvallen met het volksfeest.

Bosz houdt er rekening mee dat de selectie het feestgedruis in duikt. "Ik weet oprecht niet of ze dat gaan doen", wordt hij geciteerd door NU.nl op de wekelijkse persconferentie. "Maar ik kan het me heel goed voorstellen dat die jongens zich na de wedstrijd van morgen gaan omkleden. We wonen in Eindhoven."

Bosz vreest voor griep

Hoewel de trainer zijn spelers de vrijheid geeft, deelde hij wel een kleine waarschuwing uit met een knipoog. "Of ik ze regels ga opleggen? Ja, dat ze niet te dronken moeten worden", zo zei Bosz lachend. Toch vertrouwt hij op de professionaliteit van zijn groep. "Het zijn volwassen mensen en die weten heel goed wat ze wel en niet kunnen doen. Ik maak me eerder zorgen dat die jongens griep gaan krijgen, wanneer ze allemaal zo dicht op elkaar staan."

'Saibari krijgt meer schoppen'

Ondanks de ruime voorsprong van zeventien punten op achtervolger Feyenoord, neemt Bosz geen risico met de fitheid van zijn spelers. Ismael Saibari zal tegen FC Volendam ontbreken in de wedstrijdselectie. De middenvelder krijgt rust nadat hij met Marokko actief was op de Afrika Cup en daardoor de winterstop in Nederland moest overslaan. Volgens Bosz is de frisheid bij de Marokkaan wat afgenomen en wordt hij opgezocht door tegenstanders. Anass Salah-Eddine, die net als Saibari nauwelijks vakantie heeft gehad, is vanwege voetklachten een twijfelgeval.

"In wedstrijden krijgt hij meer schoppen en dat heeft met alertheid te maken. Die kun je ontwijken, maar ik zie hem nu twee of drie keer in een wedstrijd op de grond liggen. Hij is niet geblesseerd en speelde tegen Groningen goed, maar die jongens (ook Anass Salah-Eddine, red.) hebben geen vakantie gehad", merkt Bosz op. De afwezigheid van Saibari is echter van korte duur. "Na deze wedstrijd is hij er weer bij."