De komst van Sterling is een megasucces voor Te Kloese. Voor nu

Feyenoord verraste donderdagmiddag vriend en vijand door naar Nederland te halen. De club heeft zijn komst tot het laatste moment geheim kunnen houden, om zelf te kunnen uitpakken met een statement van 609 woorden, aanzienlijk langer dan bij de meeste transfers. In dat statement wordt ook Dennis te Kloese uitgelicht en dat lijkt geen toeval.

Als transfervrije speler kon Sterling bij meerdere clubs onderdak vinden. Dat de keuze op Feyenoord viel, is natuurlijk niet los te zien van de aanwezigheid van Robin van Persie. Dat beaamt Feyenoord zelf ook. Maar de club zoomt ook in op de rol van Te Kloese, door te schrijven; "Dat de vleugelspeler voor Feyenoord kiest heeft volgens hemzelf voor een belangrijk deel te maken met de aanwezigheid van trainer Robin van Persie en het goede gevoel dat hij overhield aan gesprekken met de trainer en directeur Dennis te Kloese."

Vervolgens wordt Sterling zelf opgevoerd. Hij noemt Te Kloese bij naam en zegt: "Na zeer uitvoerig met Dennis en met Robin te hebben gesproken, ben ik ervan overtuigd dat Feyenoord de plek is waar ik gelukkig zal zijn en ook een waardevol lid van de selectie. In het buitenland spelen is een geheel nieuwe uitdaging voor mij – en één die ik graag omarm. Ik heb heel veel zin om te beginnen. Aan Feyenoord en in het bijzonder Robin en Dennis: bedankt voor jullie geduld en professionaliteit terwijl ik dit proces doorliep."

De komst van Sterling is uiteraard een succes voor Van Persie, die bewijst dat zijn status als oud-topvoetballer deuren opent op de transfermarkt, maar vooral een geschenk uit de hemel voor Te Kloese. De algemeen en technisch directeur staat onder grote druk bij Feyenoord en wordt door supporters regelmatig een gebrek aan creativiteit verweten op de transfermarkt. Het binnenhalen van Jeremiah St. Juste getuigde bijvoorbeeld niet van veel vindingrijkheid, terwijl Feyenoord al tijden in een sportieve crisis verkeert.

Dat Te Kloese zo nadrukkelijk wordt genoemd, kan ook een bewuste keuze zijn van Feyenoord om de druk op de directeur te verlichten. Een deel van de fans roept al geruime tijd om zijn vertrek en de situatie escaleerde na het uitduel met PSV van 1 februari. Te Kloese werd telefonisch bedreigd en ontbrak om veiligheidsredenen bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van zondag. Met de overwinning op Utrecht, de huidige tweede plaats en Sterling als konijn uit de hoge hoed zou de storm rond Te Kloese in hevigheid kunnen gaan afnemen.

Toch zal ook Sterling zich moeten bewijzen. Niet qua voetballende kwaliteiten, maar wel qua fitheid. Feyenoord zal hem geen appel en een ei uitkeren als salaris, dus moet Sterling aantonen dat hij de investering waard is. Zijn laatste wedstrijd op profniveau dateert van 25 mei 2025, liefst 263 dagen geleden. Omdat Feyenoord de aanvaller slechts tot het eind van het seizoen heeft vastgelegd, mag het niet te lang duren voordat hij een werkvergunning krijgt en fit op het veld kan verschijnen. Ook dat is voor Te Kloese van belang.