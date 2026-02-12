De UEFA heeft bekendgemaakt hoeveel geld alle clubs hebben verdiend die deelnamen aan de competitiefases van de Europese toernooien in het seizoen 2024/25. PSV en Feyenoord verdienden allebei circa 65 miljoen euro in de Champions League, terwijl Ajax, AZ en FC Twente veel minder opstreken in de Europa League.

In 2024/25 doorbrak UEFA voor het eerst de grens van 5 miljard euro aan inkomsten in een seizoen zonder EK-eindronde, vooral dankzij de hervormde opzet van de Champions League, Europa League en Conference League. Maar liefst 88 procent van de totale omzet kwam uit de clubcompetities. Van die opbrengsten werd €3,9 miljard uitgekeerd aan deelnemende clubs en nationale bonden. Prijzengeld en solidariteitsbijdragen samen vertegenwoordigden daarmee ruim 83 procent van alle uitgaven.

Binnen de mannenclubtoernooien steeg het totale uitgekeerde prijzengeld naar 3,86 miljard euro. De Champions League nam daarvan 2,48 miljard voor de rekening, gevolgd door de Europa League (570,6 miljoen) en Conference League (288,3 miljoen). Ook de solidariteitsbetalingen aan niet-deelnemende en uitgeschakelde clubs namen fors toe.

De Nederlandse clubs verdienden hun Europese inkomsten via drie pijlers: een vaste startpremie (qualifying bonus), uitkeringen uit de zogeheten value pillar (marktwaarde en coëfficiënt), en prestatiebonussen per wedstrijd en per bereikte ronde. In de Champions League ontvingen PSV (65,3 miljoen) en Feyenoord (64,8 miljoen) de hoogste bedragen. Dat totaal bestond uit de vaste deelnamepremie van 18,62 miljoen, aangevuld met inkomsten uit de value pillar en bonussen voor resultaten in de competitiefase en het bereiken van de knock-outfase. Allebei strandden ze in de achtste finale.

In de Europa League streek Ajax 20,0 miljoen op. Ook hier ging het om een vaste startpremie (€4,31 miljoen), een aandeel uit de value pillar en wedstrijdpremies per overwinning of gelijkspel. AZ (17,2 miljoen) en FC Twente (10,8 miljoen) verdienden hun Europese miljoenen via hetzelfde model, waarbij sportieve prestaties en eindklassering bepalend waren voor de uiteindelijke opbrengst. Ajax en AZ haalden de achtste finale, terwijl Twente in de tussenronde werd uitgeschakeld. Nederland had geen deelnemers aan de Conference League. In totaal komen de verdiensten van Nederlandse clubs uit op 178,1 miljoen euro.

Het volledige rapport van de UEFA is hier in te zien.