Jim Ratcliffe onder vuur na migratie-uitspraken: Man United neemt afstand in statement

Sir Jim Ratcliffe, de mede-eigenaar van Manchester United, ligt in het Verenigd Koninkrijk zwaar onder vuur na uitspraken over migratie. Volgens Ratcliffe is Engeland 'gekoloniseerd' door migranten. Manchester United zag zich genoodzaakt publiekelijk te reageren en kwam met een statement waarin het de eigen kernwaarden rond diversiteit en inclusiviteit benadrukt.

Harde woorden over migratie

Ratcliffe deed zijn uitspraken tijdens een interview in de marge van een Europese industrie-top in Antwerpen. Daarin stelde hij dat het Verenigd Koninkrijk kampt met ongekende migratiecijfers en dat dit volgens hem een te zware belasting vormt voor de economie en publieke voorzieningen.

"Je kunt geen economie hebben met negen miljoen mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen en tegelijkertijd enorme aantallen immigranten die binnenkomen”, zei Ratcliffe. “Het Verenigd Koninkrijk is gekoloniseerd. Het kost simpelweg te veel geld. Het Verenigd Koninkrijk is gekoloniseerd door migranten, nietwaar?”

De reacties volgden razendsnel. Premier Keir Starmer noemde de woorden 'beledigend en onjuist' en eiste excuses. Minister Rachel Reeves sprak van 'walgelijk' en 'onacceptabel' taalgebruik. Burgemeester Andy Burnham van Greater Manchester noemde de uitspraken 'onnauwkeurig, beledigend en opruiend' en stelde dat ze haaks staan op de waarden waar Manchester traditioneel voor staat.

Ook binnen het voetbal leidde het tot ophef. De Engelse voetbalbond (FA) zou onderzoeken of Ratcliffe met zijn uitlatingen mogelijk regels heeft geschonden door het spel in diskrediet te brengen.

Ratcliffe zelf kwam later met een verklaring waarin hij spijt betuigde over de impact van zijn woordkeuze, maar tegelijkertijd vasthield aan de kern van zijn betoog. “Het spijt me dat mijn woordkeuze sommige mensen in het VK en Europa heeft gekwetst en tot zorgen heeft geleid, maar het is belangrijk om het onderwerp van gecontroleerde en goed gemanagede immigratie te bespreken die economische groei ondersteunt”, schreef hij.

Hij benadrukte dat zijn intentie economisch van aard was. “Mijn bedoeling was te benadrukken dat overheden migratie moeten beheren in combinatie met investeringen in vaardigheden, industrie en banen, zodat de welvaart op lange termijn door iedereen wordt gedeeld”, aldus Ratcliffe. “Het is cruciaal dat we een open debat blijven voeren over de uitdagingen waar het VK voor staat.”

Manchester United komt met statement

De positie van Ratcliffe is extra gevoelig omdat hij hét gezicht is van de nieuwe leiding bij Manchester United. De club beschikt over een selectie met spelers uit uiteenlopende landen en profileert zich al jaren als mondiale, inclusieve organisatie.

United reageerde daarom met een duidelijk statement. “Manchester United is er trots op een inclusieve en gastvrije club te zijn. Onze diverse groep spelers, medewerkers en wereldwijde gemeenschap van supporters weerspiegelt de geschiedenis en het erfgoed van Manchester; een stad die door iedereen als thuis kan worden beschouwd”, luidt de verklaring.

Daarnaast verwijst de club naar haar eigen beleid. “Sinds de lancering van All Red All Equal in 2016 hebben we gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit verankerd in alles wat we doen. We blijven diep toegewijd aan de principes en de geest van die campagne”, aldus United.

“Die waarden komen niet alleen tot uiting in ons beleid, maar ook in onze cultuur, en worden onderstreept door het feit dat wij beschikken over de Advanced Equality, Diversity and Inclusion Standard van de Premier League”, besluit het statement.

Kloppen de uitspraken van Ratcliffe?

Een aantal kernclaims van Jim Ratcliffe over migratie en economie blijken bij nadere controle onjuist of sterk overdreven. Zo stelde hij dat de Britse bevolking sinds 2020 met 12 miljoen mensen is gegroeid. Volgens het Office for National Statistics nam de bevolking in die periode echter toe van circa 66,7 miljoen naar ongeveer 69,4 miljoen — een stijging van zo’n 2,7 miljoen, geen 12 miljoen. Die toename van 12 miljoen beslaat een periode van ruim dertig jaar.

Ook zijn uitspraak dat 'negen miljoen mensen op uitkeringen leven' ontbeert wat nuance. Ongeveer 10 miljoen mensen in werkende leeftijd ontvangen een vorm van ondersteuning, maar een aanzienlijk deel daarvan werkt en krijgt bijvoorbeeld een aanvulling via Universal Credit. Het aantal mensen dat daadwerkelijk zonder werk een uitkering ontvangt ligt rond de 6,5 miljoen.

Wat betreft migratiecijfers klopt het dat het Verenigd Koninkrijk in 2023 een record bereikte met een netto-migratie van 944.000. Tegelijkertijd is dat cijfer in 2025 sterk gedaald naar circa 204.000, een afname van ongeveer 78 procent ten opzichte van de piek. De stelling dat migratie 'te veel geld kost' is bovendien onderwerp van stevig economisch debat; experts wijzen erop dat de fiscale impact afhangt van factoren als leeftijd, werk, inkomensniveau en gebruik van publieke voorzieningen.