is niet goed begonnen aan zijn verhuurperiode bij Go Ahead Eagles. De buitenspeler speelt de tweede seizoenshelft in Deventer, maar kwam in zeven wedstrijden nog niet tot goals of assists. Fans van het geplaagde Go Ahead zijn daarom nú al klaar met de twintigjarige huurling van Feyenoord.

Na een fantastisch vorig seizoen, waarin Go Ahead als nummer zeven van de Eredivisie eindigde én de KNVB Beker won, is dit jaar alles anders. Hoewel de Deventenaren in de competitiefase van de Europa League een verdienstelijk aantal van zeven punten haalden, is het op Nederlandse bodem al lange tijd kommer en kwel. Het verval begon in de eerste seizoenshelft, toen Go Ahead op 9 november voor het laatst wist te winnen, thuis tegen Feyenoord (2-1).

Hoge verwachtingen

Tot de winterstop wist de ploeg van Boel niet meer te winnen, waardoor de clubleiding ingreep met enkele aankopen. Jaden Slory was één van hen. Op 22 december zette de jonge buitenspeler zijn handtekening onder een tijdelijk contract bij Go Ahead, vlak nadat Feyenoord zijn verbintenis had verlengd tot medio 2029. In Deventer was men al geruime tijd bezig met Slory, die ook begeerd werd door Sparta.

“We waren er al even mee bezig, maar het is gewoon een heel moeilijke positie om in te vullen. De specifieke buitenspelers verdwijnen, omdat het steeds vaker hangende middenvelders worden. Wij zochten iemand met snelheid en diepgang, maar die zijn er bijna niet meer. En als ze er wel zijn, worden ze steeds duurder”, sprak technisch manager Marc van Hintum.

In De Adelaarshorst is de buitenspeler herenigd met Boel, onder wie hij vorig seizoen – toen hij werd verhuurd aan FC Dordrecht – een uitstekend jaar kende. Bij de Schapenkoppen maakte de Feyenoorder twaalf doelpunten in 38 wedstrijden en gaf hij bovendien zeven assists.

Nog geen succes

Een doorslaand succes is de overstap van Slory naar Go Ahead vooralsnog niet geworden. De buitenspeler bleek in de eerste seizoenshelft nog niet klaar voor het niveau van Feyenoord, maar ook in Deventer moet de twintigjarige zich nog bewijzen. Bij de geplaagde club, die na de nederlaag van woensdagavond tegen Heerenveen al zeventien wedstrijden niet meer heeft gewonnen, keert een deel van de fans zich inmiddels tegen Slory.

Na opnieuw een wedstrijd zonder doelpunten of assists klinkt er veel kritiek op de Feyenoord-huurling. ‘Hopeloos’, zo werd zijn optreden samengevat. “Van Slory had ik veel meer verwacht, hij is echt waardeloos”, klinkt het bij een andere supporter op X. Anderen denken dat de Feyenoorder blijft staan vanwege zijn verleden met Boel. “Hij is hét vriendje van Boel”, stelt een fan.

Met nog tien wedstrijden voor de boeg heeft Slory voldoende kansen om zich te bewijzen. Laat aankomende zondag nu hét moment zijn om zich in de kijker te spelen. Go Ahead gaat dan op bezoek in De Kuip, waar de aanvaller zijn werkgever treft. Wat is een beter moment om de critici de mond te snoeren?