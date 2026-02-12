Het Nederlands elftal hoort vandaag welke tegenstanders de ploeg later dit jaar treft in de Nations League. De loting voor de zogeheten League Phase begint om 18.00 uur in Brussel, waar de formatie van Ronald Koeman zal ontdekken tegen welke toplanden het moet aantreden in Divisie A. Oranje is op basis van eerdere resultaten ingedeeld in Pot 2, wat betekent dat een aantal grote namen sowieso ontlopen wordt in de groepsfase.

Door de indeling in Pot 2 staat vast dat Nederland niet in de poule komt bij Italië, Denemarken en Kroatië. De echte gevaren komen echter uit Pot 1, waar louter toplanden in de koker zitten. Spanje, Frankrijk, Portugal en Duitsland zijn de mogelijke opponenten uit de hoogste categorie die aan Nederland gekoppeld kunnen worden. Verder wordt de groep gecompleteerd met een land uit Pot 3, waarin onder meer België en Engeland zitten, en een tegenstander uit Pot 4 met landen als Turkije, Griekenland, Tsjechië en Wales.

Artikel gaat verder onder video

Potindeling Divisie A Pot Landen Pot 1 Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland Pot 2 Nederland, Italië, Denemarken en Kroatië Pot 3 Servië, België, Engeland en Noorwegen Pot 4 Wales, Tsjechië, Griekenland en Turkije

Belangrijke route richting het EK van 2028

De resultaten in de komende editie van de Nations League zijn extra relevant met het oog op het EK van 2028 in Groot-Brittannië en Ierland. Sterke prestaties in dit toernooi kunnen namelijk cruciaal zijn voor de kwalificatiekansen van de nationale ploeg. Mocht Nederland zich niet rechtstreeks weten te plaatsen via de reguliere kwalificatiereeks, dan kan het via de Nations League alsnog een ticket voor de play-offs bemachtigen en zo een achterdeur naar het eindtoernooi openhouden.

Speelschema in het najaar

De groepsfase van het toernooi wordt volledig in het najaar van dit kalenderjaar afgewerkt. Het Nederlands elftal speelt de eerste vier duels in de interlandperiode die loopt van 24 september tot en met 6 oktober. De laatste twee groepswedstrijden staan gepland voor halverwege november. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales in maart 2027, waarna de uiteindelijke eindronde in juni 2027 zal plaatsvinden.

Revanche voor eerdere edities

Voor Oranje is de nieuwe editie een kans om sportieve revanche te nemen. In de vorige editie strandde Nederland in de kwartfinales na een verloren strafschoppenserie tegen Spanje. De beste prestatie tot nu toe blijft het behalen van de finale in 2019. Destijds verloor de ploeg met 1-0 van Portugal, waardoor de eerste hoofdprijs in dit nog jonge toernooi nog altijd ontbreekt in de prijzenkast van de KNVB.